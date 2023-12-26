Сразу же заметим, что это только законопроект №10378. И пока его не приняли, он может претерпеть определенные изменения. Мы сосредоточим свое внимание на том, что в нынешней версии говориться об отсрочке от мобилизации.

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Кто будет иметь право на отсрочку

Текст законопроекта №10378 предусматривает, что отсрочку от мобилизации будет иметь целый ряд категорий украинцев. В частности, говорится о:

лицах, имеющих жену (супругу) из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

людях, являющихся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;

членах семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления по ним ухода;

членах семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

женщинах, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременных женщинах;

только действующих народных депутатов Украины и депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым;

соискателях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (профессии);

докторантах, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научных и научно-педагогических работниках учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, условия которых работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

в течение двух лет со дня освобождения от военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

военнообязанные из граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию,

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения.

Вместо этого права на отсрочку от призыва могут быть лишены государственные служащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственная исполнительная служба Украины и прокуратуры.