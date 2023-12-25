О регистрации проекта закона рассказал в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующий закон должен усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации.

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Проект закона уже зарегистрировали

Итак, по словам Тараса Мельничука, зарегистрировали проект закона 10378 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

Обратим внимание, что через несколько минут сайт Верховной Рады буквально "лег". Допустим, он не справился с таким количеством желающих увидеть, о чем идет речь в новом предложенном проекте закона. Впоследствии журналисты опубликовали объяснительную записку к документу.

Арахамия анонсировал соответствующий законопроект

Давид Арахамия 25 декабря отметил, что отсутствие соответствующего законопроекта порождает как неопределенность, так и яростное количество фейков. Следовательно, он выразил надежду, что коллеги из Кабмина закончат свою часть работы в ближайшее время. И действительно, ближе к 22:30 информация о внесении законопроекта в Раду поступила.

Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решить проблему тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы,

– сказал он.

Что известно о новом законопроекте