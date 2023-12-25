О регистрации проекта закона рассказал в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующий закон должен усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации.
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Проект закона уже зарегистрировали
Итак, по словам Тараса Мельничука, зарегистрировали проект закона 10378 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".
Арахамия анонсировал соответствующий законопроект
Давид Арахамия 25 декабря отметил, что отсутствие соответствующего законопроекта порождает как неопределенность, так и яростное количество фейков. Следовательно, он выразил надежду, что коллеги из Кабмина закончат свою часть работы в ближайшее время. И действительно, ближе к 22:30 информация о внесении законопроекта в Раду поступила.
Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решить проблему тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы,
– сказал он.
Что известно о новом законопроекте
- Прежде известно, что в нем народные избранники предлагают снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет.
- Кроме того, должны быть изменения отсрочки, увольнения и военной подготовки. Также вообще планируют убрать срочную службу.
- А еще планируют, чтобы в процесс мобилизации привлекли правоохранителей. Это сделают, чтобы они также могли вручать повестки.