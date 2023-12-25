Поздним вечером 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду проект закона об изменениях к мобилизации. Сразу многие желающие пытались посетить сайт Верховной Рады, чтобы ознакомиться с карточкой законопроекта 10378, но он не работал. Впрочем, журналистам "Громадского" удалось ее загрузить и опубликовать объяснительную записку документа.
Читайте также Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о мобилизации
Что пишут в пояснительной записке к закону о мобилизации
Как и предполагалось, в пояснительной записке мы увидели снижение призывного возраста и ряд изменений, касающихся как срока службы, так и отпуска военных. Если подробнее, то говорится о:
- смене призывного возраста с 27 до 25 лет;
- усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
- исключение срочной военной службы – как вида военной службы. Так, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;
- установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;
- исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
- исключение срочной военной службы – как вида военной службы и увольнения со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;
- введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
- введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
- установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;
- привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.
Полный текст пояснительной записки к закону:
Ранее министр обороны Рустем Умеров говорил о необходимости призывать в армию военнообязанных, находящихся за границей. В интервью "Суспильному" он сделал акцент на том, что соответствующая инициатива – ответ на запрос на справедливость.
Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем на призыв, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали не знаю,
– отметил Умеров.
Он призвал этих людей прийти и встать на учет. И после учета им предложат разные опции. В частности, рекрутинг, где они смогут выбрать специальность. По словам Умерова, фокус не на наказании человека, а на предоставлении возможностей.