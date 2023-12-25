Пізно ввечері 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону про зміни до мобілізації. Відразу ж багато охочих намагалися відвідати сайт Верховної Ради, щоб ознайомитися з карткою законопроєкту 10378, але він не працював. Утім, журналістам "Громадського" вдалося її завантажити та опублікувати пояснювальну записку до документа.

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Що пишуть у пояснювальній записці до закону про мобілізацію

Як і передбачалося, у пояснювальній записці ми побачили зниження призовного віку та ще низку змін, які стосуються як терміну служби, так і відпустки військових. Якщо детальніше, то мовиться про:

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Повний текст пояснювальної записки до закону:

Раніше міністр оборони Рустем Умєров говорив про необхідність призивати до війська військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. В інтерв'ю "Суспільному" він зробив акцент на тому, що відповідна ініціатива – відповідь на запит на справедливість.

Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали не знаю,

– зазначив Умеров.

Він закликав цих людей прийти та стати на облік. І після обліку їм запропонують різні опції. Зокрема, рекрутинг, де вони зможуть обрати спеціальність. За словами Умєрова, фокус не на покаранні людини, а на наданні можливостей.