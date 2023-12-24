Раніше Умеров розповів Welt, що тривають обговорення щодо можливих санкцій, якщо чоловіки призовного віку після отримання повістки не приїдуть додому. Згодом у Міноборони наголосили, що слова міністра неправильно трактували.

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Умєров пояснив позицію

Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали не знаю,

– зазначив Умеров.

Також німецькі ЗМІ писали, що Міноборони розглядає способи повернення чоловіків призовного віку з-за кордону для виконання громадянського обов'язку. Міністр оборони наголосив, якщо ухвалять рішення по категоріях, запрошення надійде усім.

Окремо Рустем Умєров розповів, що структура має дані щодо того, скільки українських чоловіків призовного віку після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон і не повернулися. В останні півтора місяця було консолідовано всі бази даних.

Перше, ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції – рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання з безпеки були зняті. Оце наша мета,

– пояснив міністр.

Категорії обмежень, які будуть запроваджені, залежать від голосування Верховної Ради. Міноборони планує розробити "правила гри", які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну.

Новий закон про мобілізацію

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що новий законопроєкт, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових можуть зареєструвати у Раді вже найближчим часом.

Він розповів, що влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству. Тобто регулювання питань, як проходитиме мобілізація, як людина зможе бути корисною у війську, які будуть відпустки, коли закінчиться служба.

Також Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення. Наразі йде робота над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.