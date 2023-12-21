Глава Міноборони запевнив, що чоловікам призовного віку потрібно буде з'явитися до призовних пунктів Збройних Сил України. Відповідну інформацію посадовець розповів іноземним ЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про мобілізацію чоловіків за кордоном

Рустем Умєров розповів Welt, що українські чоловіки у віці 18 – 60 років повинні будуть прийти до призовних пунктів ЗСУ. Міністр натякнув, що в протилежному випадку будуть санкції.

Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно… Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення,

– заявив Рустем Умєров виданню Bild.

За словами міністра, важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх демобілізують.

Очільник українського Міноборони додав, що для новобранців будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.

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