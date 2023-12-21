Глава Міноборони запевнив, що чоловікам призовного віку потрібно буде з'явитися до призовних пунктів Збройних Сил України. Відповідну інформацію посадовець розповів іноземним ЗМІ, пише 24 Канал.
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Що відомо про мобілізацію чоловіків за кордоном
Рустем Умєров розповів Welt, що українські чоловіки у віці 18 – 60 років повинні будуть прийти до призовних пунктів ЗСУ. Міністр натякнув, що в протилежному випадку будуть санкції.
Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно… Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення,
– заявив Рустем Умєров виданню Bild.
За словами міністра, важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх демобілізують.
Очільник українського Міноборони додав, що для новобранців будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.
Зеленський розповідав про мобілізацію 450 – 500 тисяч
- Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня заявив, що Генштаб ЗСУ на Ставці повідомив про те, що їм потрібно додатково мобілізувати 450 – 500 тисяч українських чоловіків призовного віку.
- Президент України зазначив, що це доволі серйозна цифра і йому потрібно більше аргументів, для того, щоб підтримати цей напрямок.
- За словами українського лідера, для мобілізації такої кількості людей потрібно додаткові 500 мільярдів гривень. Щодо цього прем'єр-міністр та міністр економіки мають відповісти, де наша держава роздобуде цю суму. Адже 1 воїн – це 6 людей у цивільному житті, які сплачують податки. Тобто нам треба знайти три мільйони до того числа, що у нас є – плюс три мільйони платників податків від січня.