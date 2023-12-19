Президента спитали стосовно законопроєкту про мобілізацію. Його відповідь читайте на 24 Каналі.

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Скільки буде коштувати мобілізація

Мобілізація буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін.

Таким чином президент висловився щодо нової мобілізації.

На рівні Ставки військові попросили про збільшення мобілізації – мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Президент сказав, що це питання в тому числі фінансів, і попросив надати більше аргументів.

"Це питання перш за все людей, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів", – сказав він.

Потрібна демобілізація

У комплексному плані щодо проведення мобілізації в Україні ще немає питання демобілізації. Але має бути справедливість, вважає Зеленський.

Що стосується людей, мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України, дуже потужною? Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, з тими, хто два роки там захищає нашу державу? У нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусок. Повинен бути комплексний план,

– висловився він.

Президент сказав: дуже хотів би, щоб військове керівництво розуміло всі виклики. Україна не може втратити найсміливіших, найбільш потужних людей. Вони стійкі, але втомлені, тож держава має знайти додаткові мобілізаційні сили.

Іще в законі має бути вирішено питання відрядження, відпусток, переводу.

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