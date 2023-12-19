18:09, 19 грудня

Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів.

Що буде з мільйонною армією, тими, хто на фронті вже два роки?

– говорить президент.

У законопроєкті поки нема демобілізації. Ми не можемо втратити наших людей, але якщо говоримо про додаткові сили – має бути конкретика.