Проведення пресконференції анонсували 18 грудня. Про головні тези та заяви Володимира Зеленського повідомляє 24 Канал.
Цікаво Рейтинг політиків змінився: кому довіряють українці наприкінці 2023 року
Всі питання мають знайти відповідь у військового керівництва
Має бути діджиталізація.
Якщо 440 тисяч+, то хто заслуговує право на відпочинок?
– говорить президент.
Це чутливі питання, ми не можемо втратити стійкість, але має бути справедливість.
Мобілізація в такому форматі буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін.
Військові просять мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей
Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів.
Що буде з мільйонною армією, тими, хто на фронті вже два роки?
– говорить президент.
У законопроєкті поки нема демобілізації. Ми не можемо втратити наших людей, але якщо говоримо про додаткові сили – має бути конкретика.
ППО посилюється
Це відбувається завдяки партнерам України та команді президента.
Є кілька нових пакетів, зокрема кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку.
Перемога України на Чорному морі - частина південної операції
Зеленський подякував СБУ, ГУР МО, ВМС і всім причетним.
"Ми змусили Росію піти з наших територіальних вод – це серйозне досягнення", – сказав він..
"Ми боремося за майбутнє"
Президент відзначив історичний досвід України – початок переговорів із ЄС.
Зеленський подякував народу України
А також усім, хто нас підтримує.
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