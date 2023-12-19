Проведення пресконференції анонсували 18 грудня. Про головні тези та заяви Володимира Зеленського повідомляє 24 Канал.

Цікаво Рейтинг політиків змінився: кому довіряють українці наприкінці 2023 року

18:12, 19 грудня

Всі питання мають знайти відповідь у військового керівництва

Має бути діджиталізація.

Якщо 440 тисяч+, то хто заслуговує право на відпочинок?
– говорить президент.

Це чутливі питання, ми не можемо втратити стійкість, але має бути справедливість.

Мобілізація в такому форматі буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін.

18:09, 19 грудня

Військові просять мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей

Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів.

Що буде з мільйонною армією, тими, хто на фронті вже два роки?
– говорить президент.

У законопроєкті поки нема демобілізації. Ми не можемо втратити наших людей, але якщо говоримо про додаткові сили – має бути конкретика.

18:08, 19 грудня

ППО посилюється

Це відбувається завдяки партнерам України та команді президента.

Є кілька нових пакетів, зокрема кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку.

18:06, 19 грудня

Перемога України на Чорному морі - частина південної операції

Зеленський подякував СБУ, ГУР МО, ВМС і всім причетним.

"Ми змусили Росію піти з наших територіальних вод – це серйозне досягнення", – сказав він..

18:05, 19 грудня

"Ми боремося за майбутнє"

Президент відзначив історичний досвід України – початок переговорів із ЄС.

18:03, 19 грудня

Зеленський подякував народу України

А також усім, хто нас підтримує.

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