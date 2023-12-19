Проведение пресс-конференции анонсировали 18 декабря. О главных тезисах и заявлениях Владимира Зеленского сообщает 24 Канал.
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Все вопросы должны найти ответ у военного руководства
Должна быть диджитализация.
Если 440 тысяч+, то кто заслуживает права на отдых?
– говорит президент.
Это чувствительные вопросы, мы не можем потерять стойкость, но должна быть справедливость.
Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин.
Военные просят мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек
Это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов.
Что будет с миллионной армией, теми, кто на фронте уже два года?
– говорит президент.
В законопроекте пока нет демобилизации. Мы не можем потерять наших людей, но если говорим о дополнительных силах – должна быть конкретика.
ПВО усиливается
Это происходит благодаря партнерам Украины и команде президента.
Есть несколько новых пакетов, в частности, несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой.
Победа Украины на Черном море – часть южной операции
Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР МО, ВМС и всех причастных.
"Мы заставили Россию уйти из наших территориальных вод – это серьезное достижение", – сказал он.
"Мы боремся за будущее"
Президент отметил исторический опыт Украины – начало переговоров с ЕС.
Зеленский поблагодарил народ Украины
А также всем, кто поддерживает нас.
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