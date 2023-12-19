18:12, 19 декабря

Должна быть диджитализация.

Если 440 тысяч+, то кто заслуживает права на отдых?

– говорит президент.

Это чувствительные вопросы, мы не можем потерять стойкость, но должна быть справедливость.

Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин.