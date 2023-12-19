У Президента Украины наивысшее доверие украинцев среди девяти политиков, касательно которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 Владимиру Зеленскому доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%.
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Рейтинг политиков по состоянию на сейчас
Впрочем, уровень доверия к президенту снизился по сравнению с маем 2022 года. Раньше ему доверяли 90% украинцев, не доверяли – 7%.
Вторую строчку занимает телеведущий Сергей Притула. Ему доверяют 69% респондентов, а не доверяют – 25%. Его показатели ухудшились по сравнению с маем 2022 года.
В тройку лидеров также входит мэр Киева Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия – 43%. Однако в этом случае можно заметить значительное проседание доверия, поскольку в мае 2023 ему доверяли 74%, а не доверяли - 18%.
Следующими в рейтинге часть политиков, которым доверяет значительное количество украинцев. Впрочем, они все же имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.
Таким образом, 33% респондентов доверяют руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, не доверяют – 51%. В мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть тогда уровень доверия был значительно выше.
Петр Порошенко – единственный в списке, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Таким образом, 27% доверяют сейчас бывшему президенту, не доверяют – 68%. В мае 2022 года соотношение было 16% против 80%.
Также в этой группе Дмитрий Разумков, которому доверяют 25%, не доверяют – 37%. В мае 2022 года было 35% против 25%. Однако в его случае следует все же учитывать, что 33% респондентов даже не знают этого народного депутата.
Также в списке есть Юлия Тимошенко, лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Тимошенко сейчас доверяют 10%, не доверяют – 87%. В мае 2022 года показатели были несколько лучше – 18% против 74%.
Юрию Бойко доверяют 9% респондентов, не доверяют – 71%. Раньше соотношение было 11% против 66%.
Отношение респондентов к Арестовича тоже изменилось. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли - 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют – 78%.
Рейтинг украинских политиков в конце 2023 года / Статистика КМИС
Другие социологические исследования
- В течение 22 – 23 ноября 2023 года социологическая группа "Рейтинг" провела 25-й общенациональный опрос. Целью исследования было продемонстрировать отношение жителей Украины к международным союзам, в том числе НАТО.
- Согласно опросу, 77% жителей Украины проголосовали бы за вступление нашего государства в НАТО, если бы сегодня проводился референдум. 5% проголосовали бы против этого. 14% участников опроса не стали бы голосовать, а 3% респондентов затруднились ответить.
- Более половины участников опроса, а именно 53%, считают неприемлемой идею вступления в НАТО только в пределах тех территорий, которые сейчас подконтрольны Украине. То есть, без временно оккупированных Россией частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Однако 40% респондентов целиком или частично поддерживают эту идею.