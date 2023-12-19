Почему растет цена на яйца в России.

Российские СМИ сообщают, что евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сделает нулевым размер пошлины на ввоз яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Благодаря этому решению Россия сможет импортировать до 1,2 миллиарда яиц (штук) из Турции и Ирана.

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Министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что это решение должно урегулировать цены на социально важные продукты. Благодаря такому нововведению российское правительство также стремится умерить вероятный дефицит.

Следует отметить, что Россия не импортировала яиц с 2020 года, ей удавалось самостоятельно обеспечить потребности своего внутреннего рынка. Сейчас российские власти говорят о том, что спрос потребителей значительно возрос и поэтому им придется ввозить продукцию из-за рубежа.

Как выросла цена на российские яйца

На фоне дефицита и снижения местных мощностей стоимость яиц в России выросла. Российские политики рассчитывают на то, что импорт из Турции и Ирана позволит нормализовать ситуацию и выровнять стоимость продукта.

В первой половине 2023 года цена яиц выросла на 46,18%, второй – еще на 20%. Чтобы урегулировать ситуацию по стоимости как можно быстрее, российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев анонсировал сотрудничество с Баку. Уже в декабре Россия начнет импортировать яйца из Азербайджана.

Обратите внимание! 14 декабря прошла пресс-конференция Путина. Во время этого мероприятия президент России пообещал пенсионерке, что лично возьмет под контроль ситуацию с яйцами.