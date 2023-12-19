Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,15 гривны (без изменений против 18 декабря), а продажа – 37,7 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,45 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,15 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,03 гривны (-20 копеек), а продажа – 37,80 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,6 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,3 гривны (+28 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,62 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,72 гривны (+12 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают за 40,9 гривны (+11 копеек), а продают за 41,1 гривны (+15 копеек).

Что происходит с курсом доллара

В течение декабря курс официальный доллар будет оставаться на уровне 36 – 36,4 гривны. Об этом сообщили в макроэкономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций. В то же время колебания будут происходить из-за фактора сезонности.

Напомним, что 14 декабря 2023 года официальный курс достиг 37 гривен. В МЭМ объясняют, что на это повлияло уменьшение импорта из-за блокады на границе и уменьшение расходов бюджета.

Впрочем, Нацбанк работает над тем, чтобы поддержать гривну. Только в течение ноября на это было потрачено 2,45 млрд долларов, хотя в октябре это значение было на уровне 3,34 млрд долларов.

Увеличение гибкости курса побудило банки активизировать свои операции на межбанковском рынке: их объем вырос до 2,09 миллиарда долларов в ноябре против 0,86 миллиарда долларов в среднем в январе-сентябре, но объемы оставались существенно меньше довоенных (9,8 миллиарда долларов в среднем за месяц 2021 года),

– сообщают эксперты МЭМа.

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