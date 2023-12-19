Курс валют у банках
- Станом на ранок 19 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,15 гривні (без змін проти 18 грудня), а продаж – 37,7 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,45 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,03 гривні (-20 копійок), а продаж – 37,80 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,6 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,3 гривні (+28 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,62 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,72 гривні (+12 копійок).
- Євро купують за 40,9 гривні (+11 копійок), а продають за 41,1 гривні (+15 копійок).
Що відбувається з курсом долара
Протягом грудня курс офіційний долар залишатиметься на рівні 36 – 36,4 гривні. Про це повідомили у макроекономічному моніторингу Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Водночас коливання відбуватимуться через фактор сезонності.
- Нагадуємо, що 14 грудня 2023 року офіційний курс сягнув 37 гривень. У МЕМ пояснюють, що на це вплинуло зменшення імпорту через блокаду на кордоні та зменшення видатків бюджету.
- Втім Нацбанк працює над тим, щоб підтримати гривню. Лише протягом листопада на це було витрачено 2,45 мільярда доларів, хоч у жовтні це значення було на рівні 3,34 мільярда доларів.
Збільшення гнучкості курсу спонукало банки активізувати свої операції на міжбанківському ринку: їх обсяг зріс до 2,09 мільярдів доларів у листопаді проти 0,86 мільярда доларів в середньому у січні-вересні, але обсяги залишались суттєво меншими за довоєнні (9,8 мільярда доларів в середньому за місяць 2021 року),
– повідомляють експерти МЕМУ.