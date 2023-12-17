Нацбанк відпустив курс валют в Україні через меморандум з Міжнародним валютним фондом. Однак наступного року ситуація може змінитися. Про це 24 Каналу розповів Олег Пендзин – виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

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Що може чекати українців у 2024

Україна зараз перебуває у непростому економічному становищі. Деякі громадяни почали пристосовуватися до обставин ще починаючи із 2023 року. Як свідчать дані, загальний обсяг висаджених на присадибних ділянках овочів та фруктів суттєво зріст.

Оскільки минулого року був хороший врожай, люди частково самі вирішили для себе продовольчу проблему у такий спосіб. Однак для мешканців великих міст ситуація інша.

Будьмо відверті, не в багатьох людей є гроші. Коли ми всі стали бідніші, це серйозно вдарило і по наших кишенях, і по заощадженнях. Є випадки, коли люди працюють на 2 – 3 роботах, щоб зводити кінці з кінцями,

– констатував Олег Пензин.

Ситуація наступного року залежатиме від подій, які відбуватимуться. Якщо раптом владі вимушено доведеться додруковувати гроші, як це було 2022 року, курс гривні впаде.

"Якщо ми побачимо, що є великі проблеми з макрофінансовою допомогою, то Нацбанк почне сильно "затискати" валютний ринок. зокрема, вводити обмеження", – зауважив економіст.

Однак вже ж є сподівання, що 2024 рік стане для України кращим, ніж попередні, а економічних потрясінь буде менше.

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