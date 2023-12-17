Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

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Які причини зростання тарифів

Втім, за 2023 рік вартість тарифів загалом стала більшою на 13% у порівняно з минулим року. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що зростання тарифу на газ – це обов'язкова умова для розвитку та покращення газової системи, передає 24 Канал.

На додаток, міжнародні партнери також продовжують наполягати на лібералізації вартості електроенергії та газу. Однак, споживачам панікувати не варто. Такого роду зміни можливі лише внаслідок рішення українського уряду.

Зверніть увагу! Необхідно враховувати можливі атаки росіян і імовірний дефіцит системи, унаслідок ураження критичної інфраструктури.

Якими будуть тарифи на газ у 2024 році

Дія ПСО продовжена до 15 квітня 2024 року, за якою постачальники тепла отримують від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною. Відтак:

для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень;

а от для виробників тепла для промисловості ціна буде ринковою.

Що таке ПСО

Покладання спеціальних обов'язків для учасників ринку природного газу урядом, коли неринкові ціни небезпечні для вразливих верств населення, або взагалі для всього населення

Звертаємо вашу увагу, що послугами від "Нафтогазу" користується понад 90% побутових споживачів в Україні, які платять за кубометр газу з ПДВ 7,96 гривні.