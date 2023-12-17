Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.
Водопостачання та водовідведення
Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планувала з 1 липня 2023 року підвищити тарифи на послуги для 34 водоканалів на 32%. Втім це рішення було скасовано.
Як розповів Костянтин Ущаповський, голова НКРЕКП, президент України Володимир Зеленський висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в період воєнного стану.
Ціни на електроенергію
Цьогоріч відчутні зміни відбулися із тарифами на електроенергію. Все через руйнування енергетичної інфраструктури України росіянами.
Відтак, влітку 2023 року тариф на електроенергію для побутових споживачів склав 2,64 гривні за кіловат-годину. Раніше населення платило за двома тарифами: споживання щомісяця електроенергії до 250 кіловатів – 1,44 гривні, понад 250 кіловатів – 1,68 гривні.