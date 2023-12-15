Кому ще призначають субсидію

Субсидії надаються особам, чий рівень доходу не дозволяє їм оплачувати житлово-комунальні послуги без допомоги.

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У тому числі – це можуть бути іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України відповідно до закону і мешкають у квартирах або приватних будинках.

Тобто, субсидію може оформити не лише людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні, але й:

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;

забудовник, індивідуальне житло якого ще не здано, але рахунки вже приходять. У цьому випадку потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою;

ВПО, що проживає без договору оренди. Тоді до заяви додаються відповідні документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства;

дитина без батьківської опіки чи недієздатна особа працездатного віку під опікою (за заявою опікуна).

Як оформити субсидію: покрокова інструкція

Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

складіть заяву за спеціальним зразком;

за наявністю, додайте договір оренди житла;

заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;

доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.

Як оформити субсидію через "Дію":

оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".

заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.

оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.

задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.

Зверніть увагу! При зміні складу домогосподарства протягом 30 днів потрібно поінформувати орган соціального захисту населення і знову подати заяву та декларацію.