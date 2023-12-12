Про що свідчить нове рішення уряду
У листі до керівництва МВФ український уряд висловив намір не запроваджувати нові пільги та спецпенсії. Також у цьому зверненні йдеться про те, що пенсійний вік знижуватися не буде.
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Відповідно до цього документу, уряд планує реформацію пенсійної системи. Щобільше, готується можливість впровадження її другого рівня, коли для цього будуть сприятливі умови.
Варто зазначити й те, що відбуватиметься розгляд правок до законодавства, які мають збільшити пенсійні витрати. Безумовно увесь цей процес буде супроводжуватись середньостроковим аналізом бюджетної стійкості.
Варто зазначити, що оновлений Меморандум із МВФ уже підписали:
- президент України Володимир Зеленський;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- голова НБУ Андрій Пишний.
Які пенсії отримують українці зараз
Середній розмір пенсії в Україні зараз складає 5 350 гривень. Найменші виплати – до 2 000 гривень мають 0,6% громадян, найбільші – понад 10 000 гривень отримують 10,4%. Які пенсії отримують інші:
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.