О чем свидетельствует новое решение правительства
В письме к руководству МВФ украинское правительство выразило намерение не вводить новые льготы и спецпенсии. Также в этом обращении говорится, что пенсионный возраст снижаться не будет.
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Согласно этому документу правительство планирует реформацию пенсионной системы. Более того, готовится возможность внедрения ее второго уровня, когда для этого будут благоприятные условия.
Следует отметить и то, что будет происходить рассмотрение поправок к законодательству, которые должны увеличить пенсионные расходы. Безусловно, весь этот процесс будет сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной устойчивости.
Стоит отметить, что обновленный Меморандум с МВФ уже подписали:
- президент Украины Владимир Зеленский;
- министр финансов Сергей Марченко;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- глава НБУ Андрей Пышный.
Какие пенсии получают украинцы сейчас
Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 350 гривен. Наименьшие выплаты – до 2 000 гривен – 0,6% граждан, наибольшие – более 10 000 гривен получают 10,4%. Какие пенсии получают другие:
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.