Які виплати отримують особи, яким не платять пенсію по інвалідності

Особи, які мають інвалідність, але не напрацювали жодного року стажу отримують спеціальну грошову допомогу. Усі інші отримують пенсію по інвалідності.

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Проте цю виплату призначають лише після розгляду справи у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Таку соцдопомогу виплачують для осіб з І групою інвалідності та малозабезпеченим українцям.

Кому призначають пенсію по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від ступеня каліцтва, тобто групи. Її визначає спеціальна комісія, яка при повторному огляді може змінити рішення.

Виплати розраховуються у певному відсотку від пенсії за віком:

І група – 100%;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Також до розрахунку виплат береться страховий стаж та вік особи. Вимоги для стажу наступні:

І група – 1 рік стажу до 26 років;

ІІ та ІІІ група – 1 рік стажу до 24 років.

Нагадаємо! До стажу можуть зарахувати навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікацію, якщо вони відбувалися до початку 2004 року.