Які виплати по інвалідності отримують українці

Пенсія по інвалідності залежить від ступеня каліцтва, тобто призначеної групи. Варто зазначити, що для отримання цієї виплати необхідно мати принаймні мінімальний стаж.

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Який стаж необхідний для отримання виплат по інвалідності, відповідно до групи:

I група – від 1 до 10 років;

II та III групи – від 1 до 14 років.

Зверніть увагу! Кількість необхідного стажу визначається відповідно до віку.

Виплати по інвалідності прямо залежать від вікової пенсії. Зараз вони корелюються в такому співвідношенні:

особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;

II групи – 90%;

III групи – 50%.

Як отримати пенсію по інвалідності

Першочергово необхідно зібрати пакет документів. До заяви на отримання виплат потрібно додати:

посвідчення особи;

ідентифікаційний номер;

документи, що посвідчують страховий стаж, наприклад, трудова книжка;

кольорові фото 4×6;

висновок Медико-соціальної експертної комісії, де вказано групу та причини настання інвалідності;

довідка про зарплату до 1 липня 2000 року.

Вказані документи необхідно подати у ПФУ. Це можна зробити у найближчому відділені або онлайн у вебпорталі. Пенсія по інвалідності призначається з дня інвалідності, лише за умови, якщо заява на її отримання була подана не пізніше ніж за 3 місяці після набуття каліцтва.

Розгляд заяви у ПФУ триває протягом 10 днів. Однак, у деяких випадках цей термін можуть подовжити, якщо у комісії є питання до наданих даних, така затримка не може тривати понад 15 днів.