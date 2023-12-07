Зростання цін

Спершу зростання цін очікувано зросло у жовтні — до 0,8%. Це сталося внаслідок завершення сезону продовольчої дефляції, коли ціни на продукти заново почали зростати після трьох місяців спадання. Крім того, на підвищення цін вплинула вартість енергоносіїв.

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Водночас у Міністерстві запевняють, що темп зростання цін з початку року відповідає найбільш спокійним щодо інфляції рокам мирного часу. У річному вимірі (5,3%) він фактично досяг найнижчого рівня за останні три роки.

Нижчий показник був лише у 2020 році й тоді становив 5%.

Що з інфляцією

Попри прискорення зростання цін, інфляція в країні залишається досить "стриманою". Це повʼязують із відсутністю стимулювання споживчого попиту й загалом стабільна пропозиція товарів та послуг.

Це при тому, що умови формування споживчих цін залишаються незмінними. Інерційний потенціал вагомих чинників впливу, таких як динаміка обмінного курсу гривні, обсяги пропозиції товарів та послуг, а також динаміка споживчого попиту, що склалася, зумовлюватимуть у цілому низьку волатильність цін, а відтак і стриману інфляцію загалом, — пояснюють в Мінекономіки.

Які прогнози

Нагадаємо, у листопаді Кабмін покращив прогноз інфляції на 2023 рік, зменшивши його з 14,7% до 7,1%. На наступний рік прогноз також покращили, зменшивши його з 10,8% до 9,7%.

Зменшення рівня інфляції в першу чергу пояснюється великою кількістю доступних продуктів харчування, завдяки високим врожаям, зростанням виробництва.

Крім відносно позитивних прогнозів щодо рівня інфляції, очікується зростання ВВП на 5%. А у 2025 році очікують пришвидшення зростання ВВП до 6% після зниження безпекових ризиків.