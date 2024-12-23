Скільки коштує земля у грудні

Протягом усього 2024 року вартість землі сільськогосподарського призначення постійно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Середня вартість землі продовжила також зростати й у грудні 2024 року.

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У листопаді середня ціна гектара в Україні становила 50 475 гривень, що дещо менше, ніж у жовтні. Наприкінці грудня середня ціна на землю по Україні порівняно з листопадом здешевшала і складає 47 948 гривень за гектар. Однак, ціни на землю значною мірою залежать від різних чинників, серед яких найважливішим є призначення ділянки.

Важливо! Вартість землі дорожчає вже третій рік, з моменту відкриття у липні 2021 року ринку землі. Здорожчання землі, імовірно, буде і у січні 2025 року порівняно з листопадом.

Основні типи земельних ділянок в Україні за призначенням:

Сільськогосподарські землі: використовуються для аграрної діяльності, їхня вартість коливається від 1 000 доларів до 10 000 доларів за сотку залежно від місця розташування та родючості ґрунту.

Промислові землі: призначені для розміщення промислових об’єктів, ціни сягають від 10 000 доларів до 100 000 доларів і вище за сотку, залежно від наявності інфраструктури.

Землі під забудову: для житлового або комерційного будівництва, вартість від 5000 доларів до 50 000 доларів за сотку, залежно від близькості до міста та інфраструктури.

Інші землі: лісові, водні, охоронні зони, ціни варіюються значно.

Загалом є багато факторів, що впливають на ціну землі: наявність інфраструктури, попит, розташування, родючість ґрунту.

У якій області найдорожча земля в Україні

Середня вартість 1 гектара землі на середину грудня 2024 року по Україні складає 47 948 гривень. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області – у середньому 90 240 гривень за гектар.

Вища вартість, ніж в інших областях, на думку експертів, зумовлена великою розрізненістю ділянок та їх невеликими розмірами, що здорожчує усі операції з землею. Також важливий безпековий фактор.