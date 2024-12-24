Як зміняться ціни на м'ясо

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, напередодні свят ціни на м'ясо в Україні підвищаться, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Однак, згідно його прогнозу, після Нового року ціни вийдуть на попередній рівень.

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Чим багатша людина, тим більше вона їсть м'ясо та молочні продукти. Чим бідніша – тим більше їсть хліба та картоплі. У нас, на жаль, через падіння реальних доходів у 2022 році величезна кількість людей виїхали з країни. А середній клас почав активно економити на їжі. Він почав потихеньку сповзати на дешеві продукти нашого продовольчого кошика,

– констатує експерт.

Також він підкреслив, що близько 44% українців сьогодні економлять на харчах та шукають менш якісні продукти і дешевші стосовно тих, що вони купували раніше. Таким чином, досить великий сегмент людей, які раніше купували м'ясо, "потихеньку переходять на більш дешевий сегмент":

Чому ми бачимо таке швидке зростання цін у дешевому сегменті? У хлібі, в овочах, у макаронах, у крупах? Бо дуже великий попит. Водночас у дорогому сегменті – м'ясо, це дорогий сегмент – свинина взагалі за ціною така сама, як була рік тому,

– говорить Олег Пендзин.

За словами експерта, вже зовсім скоро на м'ясному ринку відбудеться підвищення ціни на копченості, на ковбасу.