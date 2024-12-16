Скільки зараз коштує свинина

Експерти зазначають, що протягом листопада ціни на охолоджену свинину на м'ясних прилавках супермаркетів були дещо нижчими ніж місяцем раніше, повідомляє 24 Канал із посиланням на асоціацію "Свинарі України". Так, якщо у жовтні середня ціна кілограма свинини коливалася в межах 207,5 – 209 гривні за кілограм, то у листопаді зафіксували зниження цього діапазону до 203,5 – 207,5 гривні за кілограм.

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Тож за підсумками останнього місяця осені споживачі платили на 1,1% чи 2,2 гривні за кілограм менше ніж попереднього – 205,7 гривні за кілограм. При цьому, ціни закупівлі свинини за відповідний період були дещо вищі ніж у жовтні: кілограм свинини забійною масою коштував у середньому 61,2 гривні за кілограм, що на 5,9% вище ніж у жовтні.

Утім, хоча роздрібні ціни більше наблизилися до торішніх (у листопаді 2023-го середня ціна кілограма свинини становила 204,4 гривні за кілограм), ціни на свиней забійної кондиції були на 13,6% нижчими ніж у відповідний період минулого року.

Зміна цін основних відрубів – лопатки, грудинки, стегна – обмежилася 1%. Натомість цінник ошийка, який попередньо відображав здороження свинини найпомітніше, у листопаді, навпаки, знизився на 4,1%,

– додають аналітики.

Важливо! Загалом, за словами спеціалістів, зниження кінцевих цін на свинину в листопаді є досить типовим для цього періоду, оскільки відображає зниження купівельної активності споживачів з початком опалювального сезону та до початку періоду зимових свят.