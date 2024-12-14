Які продукти та на скільки здорожчають

Роздрібні ціни на основні види м'яса зростуть у середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна. Ріст цін зумовить підвищений попит напередодні різдвяних і новорічних свят.

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У січні 2025 року ціни залишаться на рівні грудня з незначними регіональними коливаннями. Загалом за рік яловичина та свинина зросли в ціні, також подорожчало філе курятини, а от куряче стегно дещо подешевшало.

Курячі яйця зараз у супермаркетах у середньому коштують 78,4 гривні за десяток. В аналогічний період минулого року ціна на яйця становила 60,01 грн за десяток. Очікувати зниження ціни на яйця варто лише після свят.

Купити сир до новорічного столу 2025 року обійдеться на 15 – 20% дорожче. Ціни на овочі та фрукти взимку зазвичай підвищуються через сезонне зменшення пропозиції та збільшення витрат на зберігання.

Зверніть увагу! До кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5 – 7%. Сезонне подорожчання відносно грудня 2023 року може сягнути 30 – 42%. У 2024 році подорожчали також інгредієнти традиційного святкового салату Олів'є.