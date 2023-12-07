Що відбувається на валютному ринку України

НБУ опублікував Макроекономічний та монетарний огляд за листопад цього року. У звіті йдеться про зміцнення обмінного курсу.

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Водночас варто відзначити послаблення курсу під впливом змін у співвідношенні попиту та пропозиції. Значення долара у листопаді майже відповідає жовтневому. Незначні зміни відбулися внаслідок:

сезонного попиту;

адаптації населення та бізнесу до керованого гнучкого курсу;

стабілізації експорту, завдяки новим шляхам транспортування, зокрема морським;

значних послаблень можливих спекулятивних мотивів.

Зауважте! Попри нарощення темпів експорту, маємо розуміти, що внаслідок блокади кордону, повернутися до колишніх показників поки що неможливо. Рівень імпорту також зменшився.

Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку,

– повідомляють в огляді НБУ

У листопаді відбулося зростання курсу на 1 копійку у порівнянні з жовтнем: з 36,37 до 36,38 гривні за долар. НБУ працює над тим аби унеможливити значний зовнішній вплив на валюту.