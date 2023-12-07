Что происходит на валютном рынке Украины
НБУ опубликовал Макроэкономический и монетарный обзор за ноябрь этого года. В отчете говорится об укреплении обменного курса.
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В то же время, стоит отметить ослабление курса под влиянием изменений в соотношении спроса и предложения. Значение доллара в ноябре практически соответствует октябрьскому. Незначительные изменения произошли в результате:
- сезонного спроса;
- адаптации населения и бизнеса к управляемому гибкому курсу;
- стабилизации экспорта, благодаря новым путям транспортировки, в том числе и морским;
- значительных послаблений возможных спекулятивных мотивов.
Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и дальше будет оставаться весомым игроком на валютном рынке,
– сообщают в обзоре НБУ
В ноябре произошел рост курса на 1 копейку по сравнению с октябрем: с 36,37 до 36,38 гривны за доллар. НБУ работает над тем, чтобы сделать невозможным значительное внешнее влияние на валюту.