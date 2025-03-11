Коли в Україні зменшать субсидії

Після завершення опалювального сезону, що закінчиться 30 квітня, українці отримуватимуть менше допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, повідомили в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал.

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Річ у тім, що субсидії на неопалювальний період надаються з 1 травня по 1 вересня. Вони призначаються, якщо витрати на ЖКП, що не перевищують соціальні норми, більші за обов'язковий платіж, визначений індивідуально для кожного домогосподарства, при цьому:

субсидії нараховуються окремо для опалювального (з 1 жовтня до 30 квітня) та неопалювального періодів (з 1 травня до 30 вересня);

для визначення допомоги на літній сезон враховуються пенсійні виплати за березень поточного року.