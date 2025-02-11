Як правильно порахувати субсидію
Однак також на допомогу впливає кількість членів родини, пише 24 канал з посиланням на Телеграф.
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Саме від вартості комунальних послуг за соціальними нормами залежить сума обов'язкового платежу для визначення розміру субсидії. Хоча чимало помилково вважає, що основним фактором є фактичні нарахування.
На кожну особу розраховані окремі норми споживання комунальних послуг. Але розмір саме норми залежить від побутових умов.
Норми споживання природного газу:
- Опалення: 4,0 кубічних метри на 1 квадратний метр опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта.
- Газова плита (йдеться про приготування їжі): 3,3 метра кубічних на особу.
- Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача: 5,4 метра кубічних на особу (для приготування їжі та підігріву води).
- Газова плита та водонагрівач: 10,5 метра кубічних на особу.
Норми споживання води:
- Холодна вода за наявності в житлі постачання гарячої води: 2,0 метри кубічних на особу (за наявності в житлі постачання гарячої води).
- Холодна вода за відсутності гарячого водопостачання: 3,6 метра кубічних на особу (за відсутності гарячого водопостачання).
- Гаряча вода: 1,6 метра кубічних на особу.
- Водовідведення: 3,6 метра кубічних на особу.