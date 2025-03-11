Когда в Украине уменьшат субсидии

После завершения отопительного сезона, который закончится 30 апреля, украинцы будут получать меньше помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает 24 Канал.

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Дело в том, что субсидии на неотапливаемый период предоставляются с 1 мая по 1 сентября. Они назначаются, если расходы на ЖКУ, не превышают социальные нормы, больше обязательного платежа, определен индивидуально для каждого домохозяйства, при этом:

  • субсидии начисляются отдельно для отопительного (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемого периодов (с 1 мая по 30 сентября);
  • для определения помощи на летний сезон учитываются пенсионные выплаты за март текущего года.

Как определяется и назначается сумма субсидии

Для расчета суммы субсидии учитываются доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года, а также пенсия, начисленная за март этого года. При наличии долга субсидия может быть назначена после его реструктуризации или погашения по обращению получателя.