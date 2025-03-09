Какие изменения произойдут в порядке начисления субсидий

Пенсионный фонд вскоре должен пересчитать размеры ранее назначенных субсидий на 2024-2025 годы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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При этом сведения для их назначения должны предоставляться исполнителями услуг с нарушением 5-дневного срока, и эти данные не были учтены при назначении субсидии с октября 2024 года.

Кто может претендовать на субсидию

Право на субсидию имеют те семьи и лица, расходы на коммунальные услуги которых не превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода. Кроме этого, за субсидиями могут обратиться:

одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц,

лицо, на которое открыт лицевой счет,

лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении/доме, однако арендует его или проживает там по решению суда,

индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию,

ВПЛ, которая не зарегистрирована в жилом помещении и проживает в нем без заключенного договора аренды жилья.

Обратите внимание! Размер субсидий определяют индивидуально. Субсидию на отопительный сезон рассчитывают с 1 октября по 30 апреля.