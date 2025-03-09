Які зміни відбудуться в порядку нарахування субсидій
Пенсійний фонд невдовзі має перерахувати розміри раніше призначених субсидій на 2024-2025 роки, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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При цьому відомості для їх призначення повинні надатися виконавцями послуг з порушенням 5-денного строку, і ці дані не було враховано під час призначення субсидії з жовтня 2024 року.
Хто може претендувати на субсидію
Право на субсидіють мають ті родини та особи, витрати на комунальні послуги яких не перевищують у середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Окрім цього, за субсидіями можуть звернутися:
- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб,
- особа, на яку відкрито особовий рахунок,
- особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні/будинку, однак орендує його або ж мешкає там за рішенням суду,
- індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію,
- ВПО, яка не зареєстрована в житловому приміщенні та проживає в ньому без укладеного договору оренди житла.
Зверніть увагу! Розмір субсидій визначають індивідуально. Субсидію на опалювальний сезон розраховують з 1 жовтня по 30 квітня.