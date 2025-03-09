Які зміни відбудуться в порядку нарахування субсидій

Пенсійний фонд невдовзі має перерахувати розміри раніше призначених субсидій на 2024-2025 роки, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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При цьому відомості для їх призначення повинні надатися виконавцями послуг з порушенням 5-денного строку, і ці дані не було враховано під час призначення субсидії з жовтня 2024 року.

Хто може претендувати на субсидію

Право на субсидіють мають ті родини та особи, витрати на комунальні послуги яких не перевищують у середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Окрім цього, за субсидіями можуть звернутися:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб,

особа, на яку відкрито особовий рахунок,

особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні/будинку, однак орендує його або ж мешкає там за рішенням суду,

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію,

ВПО, яка не зареєстрована в житловому приміщенні та проживає в ньому без укладеного договору оренди житла.

Зверніть увагу! Розмір субсидій визначають індивідуально. Субсидію на опалювальний сезон розраховують з 1 жовтня по 30 квітня.