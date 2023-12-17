Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.
Водоснабжение и водоотвод
Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала с 1 июля 2023 года повысить тарифы на услуги для 34 водоканалов на 32%. Впрочем, это решение было отменено.
Как рассказал Константин Ущаповский, глава НКРЭКУ, президент Украины Владимир Зеленский высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в период военного положения.
Цены на электроэнергию
Ц в этом году ощутимые изменения произошли с тарифами на электроэнергию. Все из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины россиянами.
Следовательно, летом 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составил 2,64 гривны за киловатт-час. Ранее население платило по двум тарифам: потребление ежемесячно электроэнергии до 250 киловатт – 1,44 гривны, более 250 киловатт – 1,68 гривны.