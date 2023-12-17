Во время заседание правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что тарифы на газ до конца отопительного сезона остаются без изменений.

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Какие причины роста тарифов

Впрочем, за 2023 год стоимость тарифов в целом стала больше на 13% по сравнению с прошлым годом. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал, что рост тарифа на газ – это обязательное условие для развития и улучшения газовой системы, передает 24 Канал.

Кроме того, международные партнеры также продолжают настаивать на либерализации стоимости электроэнергии и газа. Однако потребителям паниковать не стоит. Такого рода изменения возможны только в результате решения украинского правительства.

Обратите внимание! Необходимо учитывать возможные атаки россиян и вероятный дефицит системы вследствие поражения критической инфраструктуры.

Какими будут тарифы на газ в 2024 году

Действие ПСО продлено до 15 апреля 2024 года, по которой поставщики тепла получают от "Нефтегаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене. Следовательно:

для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, стоимость газа по НДС останется на уровне 16390 гривен;

а вот для производителей тепла для индустрии стоимость будет рыночной.

Что такое ПСО

Возложение специальных обязанностей для участников рынка природного газа правительством, когда нерыночные цены опасны для уязвимых слоев населения или вообще для всего населения

Обращаем ваше внимание, что услугами "Нафтогаза" пользуется более 90% бытовых потребителей в Украине, платящие за кубометр газа по НДС 7,96 гривны.