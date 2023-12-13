Такою думкою із 24 Каналом поділився інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він переконаний, що українська економіка добре пройшла 2023 рік не в останню чергу завдяки економічній допомозі партнерів.

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Показники української економіки – справжнє диво

Оглядаючись на практично 2 роки повномасштабної війни, важко повірити в те, наскільки добре витримала це українська економіка.

Те, що ми бачимо зараз – це диво. Це вперше в історії, коли країна, перебуваючи в стані війни с таким супротивником, має настільки позитивні економічні результати,

– впевнений Фурса.

За час повномасштабної війни уряд України, за винятком регулювань для банків, не підвищував податки й не вводив ринкові тарифи на комунальні послуги. Водночас інфляція в країні становить усього 6%, а економіка й навіть доходи населення зростають.

Важливо розуміти, що це диво сталося завдяки економічній підтримці наших партнерів, які протягом війни фінансують невійськові потреби України. Ця допомога дозволила Україні зберігти макрофінансову стабільність.

Зверніть увагу! За даними Трекера економіки України під час війни, за 11 місяців 2023 року до державного бюджету України надійшло 37,5 млрд доларів іноземної допомоги. Ця цифра є співставною з очікуваними на початку року надходженнями (1 329,2 мільярдів гривень, або близько 35,9 мільярдів доларів за поточним курсом).

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