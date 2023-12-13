Такой мыслью с 24 Каналом поделился инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он убежден, что украинская экономика хорошо прошла 2023 год не в последнюю очередь благодаря экономической помощи партнеров.

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Показатели украинской экономики – настоящее чудо

Оглядываясь практически на 2 года полномасштабной войны, трудно поверить в то, насколько хорошо выдержала этот украинская экономика.

То, что мы видим сейчас – это волшебство. Это впервые в истории, когда страна, находясь в состоянии войны с таким противником, имеет столь положительные экономические результаты.

– уверен Фурса.

За время полномасштабной войны правительство Украины, за исключением регулировок для банков, не повышало налоги и не вводило рыночные тарифы на коммунальные услуги. В то же время, инфляция в стране составляет всего 6%, а экономика и даже доходы населения растут.

Важно понимать, что это чудо произошло благодаря экономической поддержке наших партнеров, которые во время войны финансируют невоенные потребности Украины. Эта помощь позволила Украине сохранить макрофинансовую устойчивость.

Обратите внимание! По данным Трекера экономики Украины во время войны за 11 месяцев 2023 года в государственный бюджет Украины поступило 37,5 млрд долларов иностранной помощи. Эта цифра сопоставима с ожидаемыми в начале года поступлениями (1 329,2 миллиарда гривен, или около 35,9 миллиарда долларов по текущему курсу).

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