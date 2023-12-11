Подорожало практически все: от мяса до молока

Как рассказала 24 Каналу специалист Татьяна Попович, в целом цены на продукты в Украине сильно изменились в течение двух военных лет и выросли в среднем в 1,3 – 1,5 раза.

Читайте также Изменения в декабре: чего ждать в последний месяц 2023 года

Она отмечает, что в этом году наблюдался постепенный рост цен на свинину и птицу, которые на конец года на 11 – 13% дороже, чем в прошлом году. Также отметилось удорожание яиц и молочных продуктов.

Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Однако есть ряд положительных тенденций в секторе плодоовощной фреш группы, некоторые товары оказались доступнее. В частности, это касается классического борщового набора. Следовательно, за последний год стоимость этих овощей снизилась на 60 – 65%.

Заметьте! Если еще в прошлом году овощной набор для приготовления борща стоил 80 – 90 гривен, то в этом году он обошелся в 52 – 62 гривны.

Татьяна Попович добавляет, что раньше были опасения касаемо дефицита продукции и высоких цен на фрукты и овощи из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Впрочем, этого не случилось.

Местные производители других регионов оказались эффективными компенсаторами благодаря увеличению собственных урожаев. Цены на отечественные фрукты и овощи в течение сезона оставались стабильными с незначительными колебаниями. Исключением стал только лук, который в этом году подорожал на 8 – 10% по сравнению с прошлым годом из-за уменьшения объемов урожая,

– говорит эксперт.

По данным Госстата, с января по октябрь 2023 года средние цены на хлеб, свинину и молоко выросли.

Свинина со 168 гривен за килограмм выросла до 202 гривен за килограмм.

со 168 гривен за килограмм выросла до 202 гривен за килограмм. Литр молока осенью стоил 36,6 гривны, таким образом цена выросла с января на более чем 2 гривны.

осенью стоил 36,6 гривны, таким образом цена выросла с января на более чем 2 гривны. Сметана с 95 гривен до 100 гривен (цена за килограмм).

с 95 гривен до 100 гривен (цена за килограмм). Рыба мороженая подорожала на 6 гривен – до 162 гривен за килограмм.

подорожала на 6 гривен – до 162 гривен за килограмм. Тушки куриные выросли на 10 гривен – до 91 гривны за килограмм.

Что касается яиц, то как рассказала Светлана Пашко, старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, передает 24 Канал, средние по Украине потребительские цены на куриные яйца в 2023 году стартовали в январе с уровня 63,12 гривны за десяток и до конца апреля они держались на уровне 57,78 – 63,11 гривны.

С мая началось резкое снижение цены с 44,50 гривны до 38,99 гривны за десяток в июле.

С августа потребительская цена куриных яиц начала немного подрастать (+0,1%) и составила 39,02 гривны за десяток.

По состоянию на октябрь, как сообщают в Госстате, среднемесячная цена на яйца составляет 48,75 гривны за десяток.

Как за год изменились цены на горючее

Весной 2023 года горючее в Украине подешевело. Следовательно, бензин А-92 стоил 44,4 гривны за литр, а А-95 – 46,6 гривны за литр, а за литр дизеля нужно было отдать 46,6 гривны. Цена автогаза была же на уровне 21,7 гривны за литр.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день цена на все виды горючего существенно выросла. Как объяснил 24 Каналу Андрей Закревский, это следствие возврата довоенных налогов.

Напоминаем! С 1 июля в Украине налоги на горючее вернули полностью. Следовательно, НДС на нефтепродукты с 7% вырос до послевоенных 20%, акциз на бензин – до 213 евро за тысячу литров, на дизтопливо – до 139,5 евро за тысячу литров.

В то же время, по словам Закревского, многие компании до сих пор не платят налоги. А чем больше таких компаний, тем меньше ценовой демпинг (продажа на экспортном рынке горючего по цене ниже цены на национальном рынке – 24 Канал).

Рынок всегда реагирует на проблемы, в том числе и блокирование польско-украинской границы. Он начал реагировать на возможные проблемы с сентября, ведь операторы рынка предупреждали об этом.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Если бы сейчас у нас была трубопроводная система на границе с Польшей, тогда проблем можно было избежать, ведь это позволило обходить очереди на границе. В то же время это и дешевле перекачивать горючее по трубам, чем простаивать бензовозами на границе.

Кроме того, эксперт добавил, что стоимость горючего в Украине приближается к европейским показателям. Следовательно, цены на автогаз будут закономерно расти.

Я думаю, что через некоторое время мы получим у границ примерно такие же цены, как в Польше, Литве и Словакии. По моему мнению, подорожание может быть на уровне 3 – 4 гривен до нынешней цены,

– подытожил Андрей Закревский.

За данными Консалтинговой группы А-95, бензин А-95 по состоянию на 8 декабря стоит до 53,42 гривны за литр, бензин А-92 – 50,34 гривны за литр, дизтопливо – 53,36 гривны за литр.

Существеннее всего подорожал автогаз. На это повлияли события на границе, где польские перевозчики блокируют украинские грузовики, в том числе с горючим.

По состоянию на 8 декабря цена за литр автогаза стоила 35,25 гривны. С начала сентября цена выросла где-то на 11 – 12 гривен.

Какая ситуация с инфляцией

Национальный банк Украины в этом году трижды улучшал макропрогноз на 2023 год. Например, в июле регулятор улучшил оценку с 14,8% до 10,6%, хотя в январе ожидалось, что показатель будет на уровне 18,7%.

Напоминаем, что в 2022 году инфляция составила 26,6%, а в 2021 году – 10%.

В начале ноября Нацбанк обнародовал инфляционный отчет, в котором речь шла о замедлении инфляции по итогам этого года.

По итогам 2023 года инфляция замедлится до 5,8% и будет оставаться умеренной на прогнозном горизонте, несмотря на ускорение в следующем году. Экономика в этом году вырастет почти на 5%, а в следующем году – еще на 3,6%,

– написали на сайте регулятора.

Почему уровень инфляции в 2023 году замедлился

Как рассказал Ярослав Жалило во время разговора с 24 Каналом, базовыми предпосылками невысокого показателя инфляции являются:

Стабилизация уровня безопасности – благодаря усилиям Вооруженных Сил Украины произошло существенное улучшение ожиданий. И бизнес, и люди более или менее демонстрируют уверенность в перспективах.

Очень умеренная политика Нацбанка, не допускающая раскрутку каких-либо видов инфляционных спиралей.

Низкий показатель инфляции является прямым следствием падения экономической активности и сокращения покупательной способности населения.

И на этом фоне относительно хорошая работа экономики. Речь идет о продовольственном секторе экономики, который функционирует в мощном режиме и фактически в полной мере удовлетворяет спрос на основные пищевые продукты,

– замечает Жалило.

Впрочем, эксперт не думает, что инфляция в Украине и дальше будет замедляться. Он добавляет, что даже прогнозируемые Нацбанком 5% – это слишком низкие показатели для воюющей страны.

Учетная ставка резко снизилась в 2023 году

С начала 2023 года учетная ставка составила 25% годовых. Впрочем, в течение года Нацбанк менял показатель трижды.

Впервые это произошло в июле. Тогда регулятор снизил ставку с 25% годовых до 22% годовых.

Второй раз – в сентябре, снизив ее с 22% годовых до 20% годовых.

Третий раз был в октябре – 16%.

К теме НБУ резко снизил учетную ставку на 4%: что будет с депозитными сертификатами овернайт

В комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило объяснил, что регулятор пошел на такое из главного соображения – это анализ реального показателя инфляции.

Ярослав Жалило Президент Центра антикризисных исследований Уже за год темпы инфляции уменьшаются, причем уменьшаются ощутимо. Показатель до конца 2023 года пока неизвестен, но НБУ спрогнозировал чуть больше 5%. В то же время, реальная учетная ставка была достаточно высокой. Поэтому регулятор, ориентируясь на это, поэтапно снижал уровень ставки.

Кроме того, было постоянное давление со стороны экспертов, которые, по мнению Жалило, справедливо отмечали, что высокий уровень учетной ставки оказывает существенное негативное влияние на экономику.

Во-первых, это усугубляет условия для кредитования экономики.

Во-вторых, это высокая стоимость государственной задолженности. То есть фактически, учитывая высокий уровень учетной ставки, устанавливались соответственно высокие показатели ставки по государственным облигациям и высокие уровни ставки по депозитным сертификатам самого Национального банка.

Вот это, в принципе, очень нагружало и бюджет, и соответствующие ресурсы Национального банка. Поэтому тоже побуждало к снижению ставок,

– добавляет эксперт.

Что означает изменение учетной ставки Посредством учетной ставки ЦБ страны устанавливает ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка. То есть, от уровня ставки зависит процент, под который банки предоставляют кредиты или депозиты гражданам и бизнесу.

На сегодняшний день учетная ставка снижена, но НБУ оставил неизменными процентные ставки по операциям с банками:

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам составляет 20%. Это равняется учетной ставке + 4 процентных пункта. Речь идет о депозитах, которые коммерческие банки могут положить в НБУ, разместив там свои средства.

По кредитам рефинансирования ставка сохранится на уровне 22%.

Впрочем, Ярослав Жалило критикует такие действия, ведь получается так, что снижение учетной ставки было достаточно неполноценным и инструменты Нацбанка по изъятию ликвидности в коммерческих банках остались недорогими.

Я так понимаю, что Нацбанк решил сохранить свою способность изымать ликвидность у коммерческих банков, а она постоянно скапливается. И поэтому он не пошел на уменьшение этой ставки,

– говорит собеседник.

Кроме того, это решение было ориентировано на широкую общественность и, прежде всего, на инфляционные и девальвационные ожидания, потому что высокая ставка – это всегда высокие инфляционные ожидания.

Смягчение валютных ограничений

Еще в конце августа Нацбанк начал смягчать ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. Согласно этому с 29 августа:

впервые с начала полномасштабной войны банки смогли продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств на проведение такой операции.

Заметьте! Операции должны были осуществляться по курсу, установленному банком. Также в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен.

увеличили с 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

По состоянию на сегодняшний день регулятор продолжает смягчать валютные ограничения. С 1 декабря отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений по продаже наличной валюты населению.

Как объясняют в НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

Кроме того, разрешено Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения или компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с осуществлением таких операций.

Расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, нуждающихся в лечении за границей.

Разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за границей.

НБУ упразднил официальный курс доллара

21 июля 2022 года НБУ скорректировал официальный курс доллара – до 36,56 гривны. Как объяснил тогда регулятор, это было сделано с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара к другим валютам.

Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

– говорилось в сообщении.

Напоминаем! В начале полномасштабной войны регулятор зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны. Это, как позже заявляли в НБУ, помогло обеспечить стабильную работу финансовой системы, ведь механизм фиксации – это стабилизатор экономики в таких условиях.

После завершения разработки стратегии смягчения валютных ограничений Нацбанк перешел к более гибкому курсу в начале октября 2023 года.

Такое обязательство было в рамках договоренностей с Международным валютным фондом о новой кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов.

Впрочем, еще одним требованием МВФ является полный отказ от фиксации курса, но его выполнение предусмотрено по окончании активной фазы войны.

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, Нацбанк не "отпустил курс" в свободное плавание и не вернулся в режим плавающего курсообразования, который действовал до полномасштабной войны. Учитывая структурный дефицит валюты на рынке и имеющийся у НБУ объем международных резервов, такое решение даже не рассматривалось.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины Мы неоднократно коммуницировали, что изменение курсового режима произойдет только тогда, когда окончательно будут сформированы необходимые предпосылки. Сегодня (2 октября – 24 Канал) мы констатируем параметры, позволяющие двигаться дальше. Аналогична и позиция МВФ и наших международных партнеров.

С начала смягчающих действий официальный курс доллара существенно колебался в цене. В первую неделю ноября цена опустилась даже почти до 36 гривен.

Тарифы на газ, воду и свет в 2023 году

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на газ до конца отопительного сезона остаются без изменений.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

Он отметил, что продлено действие ВСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получают от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене.

Обратите внимание! Услугами "Нафтогаза" пользуется более 90% бытовых потребителей в Украине, которые платят за кубометр газа с НДС 7,96 гривны.

Что такое ВСО Возложение специальных обязанностей для участников рынка природного газа правительством, когда нерыночные цены опасны для уязвимых слоев населения или вообще для всего населения.

Действие ВСО продлили до 15 апреля 2024 года:

для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, стоимость газа с НДС останется на уровне 16 390 гривен;

а вот для производителей тепла для индустрии стоимость будет рыночной.

Что касается водоснабжения и водоотвода, то Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала с 1 июля 2023 года повысить тарифы на услуги для 34 водоканалов на 32%.

Впрочем, это решение было отменено, ведь его подвергли критике. Как рассказал Константин Ущаповский, глава НКРЭКУ, президент Украины Зеленский в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Константин Ущаповский Председатель НКРЭКУ Это самодостаточное основание для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В этой связи предлагаю отменить постановление от 29 июня 2023 года.

Впрочем, в этом году изменения коснулись тарифов на электроэнергию. Все из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины россиянами. Ведь только за год полномасштабного вторжения, по данным KSE, Россия нанесла ущерб инфраструктуре на сумму почти 144 миллиарда долларов, среди них 8 миллиардов – ущерб энергетической инфраструктуре.

Следовательно, летом 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составил 2,64 гривны за киловатт-час. Ранее население платило по двум тарифам: потребление ежемесячно электроэнергии до 250 киловатт – 1,44 гривны, более 250 киловатт – 1,68 гривны.

Любопытно! Как сообщили в Минэнерго, платежки для одной семьи после повышения тарифа на свет выросли примерно на 250 гривен.

Налоги в период военного положения

С 1 августа произошли изменения по налогам для ФЛП и проверкам для бизнеса в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

ФЛП возвращаются к довоенной ставке налога 5%. Ранее физические лица-предприниматели III группы платили налоги упрощенно, то есть всего 2% от оборота. Возврат будет производиться автоматически.

Частично упраздняется и мораторий на проведение плановых налоговых проверок. Следовательно это означает, что бизнес будут ждать налоговые проверки.

Налоговики смогут проверять бизнес, работающий в следующих областях: производство и/или реализация подакцизной продукции (алкоголь, табачные изделия), организация и проведение азартных игр, финансовые, платежные услуги.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, с октября вернули еще и ответственность за нарушения в сфере применения РРО (Регистратор расчетных операций).

Ярослав Железняк Народный депутат Украины, экономист Но предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушение с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий).

Соцвыплаты и пенсии

В течение 2023 года пенсионерам повышали выплаты трижды:

Речь идет об индексации в марте на 19,7%, что коснулось более 10 миллионов человек.

на 19,7%, что коснулось более 10 миллионов человек. Впоследствии в апреле , когда повысили пенсии тем, кто, несмотря на возраст, продолжает работать.

, когда повысили пенсии тем, кто, несмотря на возраст, продолжает работать. Также в июле – тем категориям пенсионеров, таких как ученые, госслужащие, работники органов местного самоуправления.

Как изменялся размер пенсии в течение 2023 года

Средняя пенсия по состоянию на 1 июля 2023 года, как сообщают в Пенсионном фонде, составляет 5 311 гривен. За год она увеличилась на 874 гривны. Кроме того, после индексации минимальное увеличение пенсий составляет 100 гривен, а максимальное – 1500 гривен. Следовательно, средний размер повышения составляет 579 гривен.

Что касается минимальной, то в 2023 году пенсионная выплата потерявшим трудоспособность пенсионерам – 2 093 гривен. А для трудоспособных лиц – 2 684 гривен.

Какие изменения произошли для ВПЛ

К слову, в этом году изменились еще и правила для внутренне перемещенных лиц по оформлению выплат. Следовательно, с 1 ноября внутренние переселенцы (ВПЛ), которые впервые обращаются за назначением помощи от государства, не должны обращаться отдельно. Теперь это может сделать один член семьи.

Ежемесячно ВПЛ получают от государства пособие в размере 3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью, а 2 тысячи гривен – для остальных категорий внутренних переселенцев. Эти выплаты назначаются на каждого члена семьи.

Впрочем, для тех внутренне перемещенных лиц, которые длительное время находятся за границей, в этом году помощь от государства отменили.

Обратите внимание! Выплаты будут отменены для тех, кто находится за границей более месяца без причины.