Стоимость яиц в октябре

В комментарии 24 Каналу сотрудница отдела ценообразования Института аграрной экономики Светлана Пашко рассказала, что ценам на яйца свойственны колебания.

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Она добавила, что традиционно с января по апрель потребительская цена на яйца остается высокой. На это влияет:

цена на зерно,

высокий спрос на яйца в период новогодних и пасхальных праздников,

сезонный фактор, ведь в апреле куры еще плохо уносятся.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики С конца апреля по август цена снижается с приходом на рынок продукции хозяйств населения. С сентября по декабрь птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены, что приводит к увеличению потребительских цен.

Как рассказала Пашко, средние по Украине потребительские цены на куриные яйца в 2023 году, по данным Госстата, стартовали в январе с уровня 63,12 гривны за десяток и до конца апреля они держались на уровне 57,78 – 63,11 гривны.

С мая началось резкое снижение цены с 44,50 гривны – до 38,99 гривны за десяток в июле. То есть, за январь-июль этого года потребительская цена уменьшилась на 38,2%.

С августа потребительская цена куриных яиц начала немного подрастать (+0,1%) и составила 39,02 гривны за десяток.

Обратите внимание! В торговой сети ситуация аналогичная. Цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от бренда производителя и торговой сети.

По данным Минфина розничная цена на яйца куриные марки "Квочка" и "Ясенсвит" в январе 2023 года составила 73,60 – 73,99 гривны за десяток.

К концу июля цена снизилась на 37,7 – 37,4% и достигла уровня 45,82 гривны и 46,34 гривны.

А в августе начала снова расти в среднем на 2,9 – 4,7% и составила уже 47,15 гривны и 48,55 гривны за десяток.

В сентябре 2023 года цена выросла еще на 2,9 – 3,7% и по состоянию на 26 сентября 2023 составила 48,50 – 50,37 гривны за десяток яиц названых марок.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, осенью цена яиц для потребителя традиционно будет расти.

При этом следует учесть, что в результате постоянных атак России на инфраструктуру и энергетическую систему Украины осенью могут начаться проблемы с электроснабжением предприятий. Предприятия вынуждены будут поставлять электропитание с помощью генераторов или сбавлять производство. Отключение света и закупка генераторов также повлияют на формирование цен на яйца,

– говорит Пашко.

Подорожает ли мука

Главная научная сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина говорит 24 Каналу, что в течение сентября ценовая ситуация с крупами продолжила свою положительную динамику удешевления.

Цена на гречку по сравнению с августом снизилась на 15% – до 38,75 гривны за килограмм,

крупы манные подешевели на 1,4% – до 21,39 гривны за килограмм,

а пшено упало в цене на 0,9% – до 30,42 гривны за килограмм.

В то же время все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать:

В течение сентября хлеб пшеничный из муки первого сорта прибавил в цене 0,6% и подорожал до 42,60 гривны за килограмм.

С августа батон прибавил в цене 1,2% и стоит 22,65 гривны за 500 граммов.

Цена хлеба пшеничной из муки первого сорта выросла на 0,5% – до 35,29 гривны за килограмм, хлеб ржаной подорожал на 0,3% – до 35,94 гривны за килограмм.

Цена батона за прошлый месяц не изменилась – 22,53 гривны за 500 граммов.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В октябре ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей. Гречка может подешеветь еще на 3 – 5%. Цена на муку будет оставаться стабильной.

Ценовая динамика по другим видам круп (рис, пшено) может претерпеть незначительное колебание в пределах 0,5 – 2%. При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлеб в диапазоне 0,5 – 1% в месяц.

На сколько вырастут цены на молочные продукты

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Иван Свиноус рассказывает, что по информации Ассоциации производителей молока (АВМ) по состоянию на 19 сентября 2023 года закупочная цена без учета НДС на молоко экстра сорта составляла 12,31 гривны за килограмм, высшего сорта – 12,31 гривны за килограмм, первого 11,83 гривны за килограмм.

Любопытно! По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в октябре этого года закупочные цены на молоко возрастут в среднем в зависимости от сорта на 10 –15%.

Повышение цен будет вызвано сокращением предложения в результате снижения поголовья коров, а также уровня среднесуточных надоев, особенно в хозяйствах населения. В большинстве регионов Украины в личных сельских хозяйствах – производителях молока первого сорта, начинается стойловый период, что негативно отражается на молочной продуктивности коров,

– говорит Свиноус.

Еще одним важным фактором, который приведет к росту закупочных цен на молоко экстра и высшего сорта, производителями которого являются сельскохозяйственные предприятия, является повышение уровня его себестоимости из-за удорожания кормов, электроэнергии, транспортировки.

По данным АВМ по состоянию на 1 сентября 2023 года, в Украине молоко пастеризованное жирностью 2,5% стоило в среднем 40,16 гривны за килограмм, кефир жирностью 2,5% – 50,76 гривны за килограмм.

По прогнозным ожиданиям ученых Институт аграрной экономики, в октябре будет наблюдаться тенденция роста их стоимости на уровне 12 – 16 % за счет повышения закупочных цен на молокосырье, а также стоимости входных материальных ресурсов, необходимых для их изготовления.

При импорте польских молочных продуктов, подорожание в розничной сети молочных продуктов будет наблюдаться в пределах 5 – 6%.

Мясо прибавит в цене осенью

Эксперт из "Института аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии 24 Каналу рассказала, что тенденция на рост цен на мясо в начале осени 2023 года продолжилась.

Розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы в продуктовых супермаркетах в сентябре 2023 по сравнению с сентябрем 2022 увеличились на 2,9 – 44,1%.

Меньше всего за год – с сентября 2022 по сентябрь 2023 – подорожала курятина (+2,9 – 13,7%), а больше всего – свинина и сало (+14,2 – 44,1%).

При этом если куриные голени подорожали в этот период на 2,9% – до 74,95 гривны за килограмм, то цены на куриное филе повысились на 13,7% – до 152,30 гривны за килограмм.

Говядина – гуляш и ребра – за год прибавили в цене на 12,6% и 16,7% соответственно и стоили 245,16 гривны за килограмм и 160,48 гривны за килограмм.

Свинина – подбрюшина, ребра и грудинка – подорожали на 14,2 – 16,0%.

Свиные ошейки и лопатка стали дороже на 24,7 – 27,3% и стоили 257,38 гривны за килограмм и 194,29 гривны за килограмм соответственно.

Сало – соленое и домашнее – с сентября 2022 по сентябрь 2023 года выросло в цене на 22,5% и 44,1% соответственно – до 271,50 гривны за килограмм и 254 гривен за килограмм.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Следует отметить, что, согласно прогнозу ученых Института аграрной экономики, в сентябре 2023 года по сравнению с августом этого же года цены на основные виды мяса в торговой сети существенно не изменились. Это обусловлено стабильным спросом и достаточным предложением продукции. За исключением куриной тушки и филе куриного и сала соленого, которые прибавили в цене на 3,5%, 3,8% и 7,8% соответственно по сравнению с августом 2023 года.

Важно! Ключевыми факторами обусловливающими рост цен на основные виды мяса, являются сокращение поголовья скота из-за боевых действий и путем оккупации значительных территорий, подорожание логистики и топлива для транспортировки, увеличение производственных затрат – роста стоимости кормов, электроэнергии и т.п.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в октябре-ноябре 2023 года в результате роста спроса и себестоимости продукции возможно повышение цен на главные виды мяса в торговой сети до 5%.

Яблоки, апельсины и борщевой набор

Как рассказала 24 Каналу ученая Инна Сало, в октябре плодоовощные будут дорожать.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Это обусловлено прежде всего ростом стоимости их хранения и транспортировки.

Из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.

Яблоки: могут вырасти в цене до 20 гривен за килограмм (+9%).

Любопытно! Нынешняя средняя цена на них, по данным Минфина, по состоянию на 28 сентября 2023 года, составляет 18,34 гривны за килограмм.