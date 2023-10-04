Вартість яєць у жовтні

У коментарі 24 Каналу співробітниця відділу ціноутворення Інституту аграрної економіки Світлана Пашко розповіла, що цінам на яйця властиві коливання.

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Вона додала, що традиційно, з січня по квітень споживча ціна на яйця залишається високою. На це впливає:

ціна на зерно,

високий попит на яйця в період новорічних і великодніх свят,

сезонний фактор, адже у квітні кури ще погано несуться.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З кінця квітня по серпень ціна зменшується з приходом на ринок продукції господарств населення. З вересня по грудень птахофабрики знову піднімають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін.

Як розповіла Пашко, середні по Україні споживчі ціни на курячі яйця у 2023 році, за даними Держстату, стартували у січні з рівня 63,12 гривні за десяток і до кінця квітня вони тримались на рівні 57,78 – 63,11 гривні.

З травня почалося різке зменшення ціни з 44,50 гривні – до 38,99 гривні за десяток у липні. Тобто за січень-липень цього року споживча ціна зменшилася на 38,2%.

З серпня споживча ціна курячих яєць почала трохи підростати (+0,1%) і становила 39,02 гривні за десяток.

Зверніть увагу! У торговельній мережі ситуація аналогічна. Ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від марки виробника і торговельної мережі.

За даними Мінфіну роздрібна ціна на яйця курячі марки "Квочка" та "Ясенсвіт" у січні 2023 року становила 73,60 – 73,99 гривні за десяток.

До кінця липня ціна зменшилася на 37,7 – 37,4% і досягла рівня 45,82 гривні та 46,34 гривні.

А у серпні почала знову зростати в середньому на 2,9 – 4,7% і становила вже 47,15 гривні й 48,55 гривні за десяток.

У вересні 2023 року ціна зросла ще на 2,9 – 3,7% і станом на 26 вересня 2023 року становила 48,50 – 50,37 гривні за десяток яєць названих марок.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, восени ціна яєць для споживача традиційно буде зростати.

При цьому слід зважити на те, що внаслідок постійних атак Росії на інфраструктуру та енергетичну систему України восени можуть початися проблеми з електропостачанням підприємств. Підприємства змушені будуть постачати електроживлення за допомогою генераторів або зменшувати виробництво. Відключення світла і закупка генераторів також матиме вплив на формування цін на яйця,

– каже Пашко.

Чи подорожчає борошно

Головна наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна каже 24 Каналу, що протягом вересня цінова ситуація з крупами продовжила свою позитивну динаміку здешевлення.

Ціна на гречку порівняно з серпнем знизилась на 15 % – до 38,75 гривні за кілограм,

крупи манні подешевшали на 1,4% – до 21,39 гривні за кілограм,

а пшоно впало в ціні на 0,9% – до 30,42 гривні за кілограм.

Водночас всі види продукції хлібопекарської галузі стабільно продовжують дорожчати:

Протягом вересня хліб пшеничний з борошна першого ґатунку додав в ціні 0,6 % й подорожчав до 42,60 гривні за кілограм.

З серпня батон додав в ціні 1,2% і коштує 22,65 гривні за 500 грамів.

Ціна хліба пшеничного з борошна першого ґатунку зросла на 0,5 % – до 35,29 гривні за кілограм, хліб житній подорожчав на 0,3% – до 35,94 гривні за кілограм.

Ціна батона за минулий місяць не змінилась – 22,53 гривні за 500 грамів.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки У жовтні цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів. Гречка може подешевшати ще на 3 – 5%. Ціна на борошно залишатиметься стабільною.

Цінова динаміка по інших видах круп (рис, пшоно) може зазнати незначного коливання в межах 0,5 – 2%. При цьому очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хліб у діапазоні 0,5 – 1% на місяць.

На скільки зростуть ціна на молочні продукти

Під час розмови з 24 Каналу експерт Іван Свиноус розповідає, що за інформацією Асоціації виробників молока (АВМ) станом на 19 вересня 2023 року закупівельна ціна без врахування ПДВ на молоко екстра ґатунку становила 12,31 гривні за кілограм, вищого ґатунку – 12,31 гривні за кілограм, першого ґатунку – 11,83 гривні за кілограм.

Цікаво! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні цього

року закупівельні ціни на молоко зростуть в середньому в залежності від ґатунковості на 10 –15%.

Підвищення цін буде спричинене скороченням пропозиції внаслідок зниження поголів’я корів, а також рівня середньодобових надоїв, особливо в господарствах населення. У більшості регіонів України в особистих селянських господарствах – виробниках молока першого ґатунку, починається стійловий період, що негативно відображається на молочній продуктивності корів,

– каже Свиноус.

Ще одним важливим чинником, що зумовить зростання закупівельних цін на молоко екстра та вищого ґатунку, виробниками якого є сільськогосподарські підприємства, є підвищення рівня його собівартості через здороження кормів, електроенергії, транспортування.

За даними АВМ станом на 1 вересня 2023 року, в Україні молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштувало в середньому 40,16 гривні за кілограм, кефір жирністю 2,5% у – 50,76 гривні за кілограм.

За прогнозними очікуваннями науковців Інститут аграрної економіки, у жовтні буде спостерігатися тенденція до зростання їх вартості на рівні 12 – 16 % коштом підвищення закупівельних цін на молокосировину, а також вартості вхідних матеріальних ресурсів, необхідних для їх виготовлення.

За умови імпорту польських молочних продуктів, здорожчання в роздрібній мережі молочних продуктів буде спостерігатися в межах 5 – 6%.

М'ясо додасть в ціні восени

Експертка з "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу розповіла, тенденція на зростання цін на м'ясо на початку осені 2023 року продовжилася.

Роздрібні ціни на яловичину, свинину та м’ясо птиці у продуктових супермаркетах у вересні 2023 року порівняно з вереснем 2022 року збільшилися на 2,9 – 44,1%.

Найменше за рік – з вересня 2022 року по вересень 2023 року – здорожчала курятина (+2,9 – 13,7%), а найбільше – свинина та сало (+14,2 – 44,1%).

При цьому, якщо курячі гомілки здорожчали у цей період на 2,9% – до 74,95 гривні за кілограм, то ціни на куряче філе підвищилися на 13,7% – до 152,30 гривні за кілограм.

Яловичина – гуляш та ребра – за рік додали в ціні на 12,6% і 16,7% відповідно і коштували 245,16 гривні за кілограм та 160,48 гривні за кілограм.

Свинина – підчеревина, ребра та грудинка – здорожчали на 14,2 – 16,0%.

Свинячі ошийок та лопатка стали дорожчими на 24,7 – 27,3 % й коштували 257,38 гривні за кілограм й 194,29 гривні за кілограм відповідно.

Сало – солоне і домашнє – з вересня 2022 року по вересень 2023 року зросло в ціні на 22,5% і 44,1% відповідно – до 271,50 гривні за кілограм та 254 гривень за кілограм.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Слід зазначити, що згідно з прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, у вересні 2023 року, порівняно з серпнем цього ж року, ціни на основні види м’яса у торговельній мережі суттєво не змінилися. Це обумовлено стабільним попитом та достатньою пропозицією продукції. За винятком курячої тушки та філе курячого і сала солоного, які додали в ціні на 3,5%, 3,8% і 7,8% відповідно порівняно з серпнем 2023 року.

Важливо! Ключовими чинниками які зумовлюють зростання цін на основні види м’яса, є скорочення поголів’я худоби через бойові дії та шляхом окупації значних територій, здорожчання логістики та палива для транспортування, збільшення виробничих витрат – зростання вартості кормів, електроенергії й т.п.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні-листопаді 2023 року внаслідок зростання попиту та собівартості продукції можливе підвищення цін на основні види м’яса у торговельній мережі до 5%.

Яблука, апельсини та борщовий набір

Як розповіла 24 Каналу науковиця Інна Сало, у жовтні плодоовочеві будуть дорожчати.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Це обумовлено перш за все зростанням вартості їх зберігання та транспортування

Через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне.

Яблука: можуть зрости у ціні до 20 гривень за кілограм (+9%).

Цікаво! Нинішня середня ціна на них, за даними Мінфіну станом на 28 вересня 2023 року, складає 18,34 гривні за кілограм.