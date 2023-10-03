Долар у жовтні: чого чекати

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що валютний ринок у жовтні буде під прицілом деяких чинників. Через це можливі розширення валютних коливань.

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За прогнозами Лєсового, коливання можуть бути до 37,5 – 40 гривень за долар, а євро – до 40 – 43 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку При цьому різниця між покупкою та продажем буде на рівні 0,3 гривні, а поточні коливання переважно лишатимуться в діапазоні 0,3 – 0,5 гривні.

Крім того, банкір назвав головні фактори, які впливатимуть на ринок у жовтні. Серед них:

Політика регулятора, яка спрямована на втримання балансу між попитом та пропозицією, а також на повернення до плаваючого курсу.

Зверніть увагу! Після того, як НБУ "відпустить" валюту, може статися незначний курсовий стрибок – курс може додати максимум 5% до попереднього курсу.

Розв'язання експортного питання , адже росіяни намагаються зруйнувати портову інфраструктуру та знищити українське збіжжя. Йдеться й про можливе створення нової "зернової коаліції" без участі Росії.

, адже росіяни намагаються зруйнувати портову інфраструктуру та знищити українське збіжжя. Йдеться й про можливе створення нової "зернової коаліції" без участі Росії. Розвиток економіки та стабільність національної валюти, а це активізація всіх виробничих сфер, великого, малого та середнього бізнесу.

та стабільність національної валюти, а це активізація всіх виробничих сфер, великого, малого та середнього бізнесу. Обсяги та системність отримуваної макрофінансової допомоги від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.

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, а це ракетний та "шахедний" терор країни-агресора в опалювальний сезон. Події на фронті та динаміка звільнення українських територій від ворога.

Банкір Лєсовий пояснює, що більшість зазначених чинників є певною проєкцією в часі, а деякі знаходяться в стані "набуття впливу". Саме тому прогноз апріорі не може бути на 100% точним.

Але ми допускаємо, що в жовтні будуть максимально сприятливі умови для формування "справедливого" (суто ринкового) валютного курсу, що відповідатиме економічній ситуації в країні,

– додає він.

Які депозити для українців будуть найпопулярніші

У коментарі 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв пояснив, що у четвертому кварталі 2023 року серед громадян будуть популярними гривневі депозити з терміном розміщення від 3 місяців до 6 місяців.

Нагадуємо, що Нацбанк знизив облікову ставку з 22% до 20%. Після цього, на думку Замотаєв, у найближчий місяць понад ⅔ комбанків запустять нові депозитні продукти за зниженими ставками.

Відтак, середні ставки за вкладами терміном від 3 місяців до 6 місяців складуть 15%, а ставки за вкладами від 9 місяців до 1 року орієнтовно зупиняться на позначці 14 – 15% річних. Втім зниження ставок не означатиме скорочення прибутку.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Економічна кон’юнктура в Україні зараз є досить сприятливою. Зокрема це стосується розвитку всіх сфер економіки, що дало змогу НБУ суттєво покращити макропрогноз, згідно з яким зростання ВВП у 2023 році може перевищити 3%. Крім того, для збереження та примноження наявних коштів для громадян дуже важливим є суттєве сповільнення інфляції до 8,6% у річному вимірі. А системна і тривала макрофінансова підтримка України фактично "цементує" державний бюджет. Іншими словами, ризики, що вкладені кошти "проковтне" інфляція, наразі мінімальні. Натомість є чудова нагода отримати пристойний пасивний прибуток, розмістивши кошти на депозитах.

Цікаво, що найбільш активними місяцями для відкриття гривневих вкладів стануть жовтень та листопад, каже експерт. До речі, у грудні можливе подальше зниження облікової ставки – ще на 2 – 3 відсоткові пункти, до 18 – 17%. Це вплине на рівень дохідності депозитів.

Може перевалити й за понад 60 гривень за пальне

Під час розмови з 24 Каналом експерт з ринку пального Сергій Куюн пояснив, що ситуація на українському ринку повністю залежатиме від світових цін. А станом на сьогодні вони доволі нестабільні.

За останні місяці зростання становили 13 – 14 гривень.

Хоча раніше прогнозувалося 8 – 10 гривень.

Цікаво! Всі очікували, що на 90 доларів за барель ціна на світовому ринку зупиниться, але минулого тижня (18 – 24 вересня) позначка становила 95 доларів за барель. Щоправда, зараз ціна дещо "охолонула" — ціна 25 вересня становила 93 долари.

За розрахунками експерта, якщо світова ціна не перевищує 95 доларів за барель, то в Україні є шанси не переступити за позначку 60 гривень за літр бензину та дизелю.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Якщо ж вартість за барель буде вищою, то буде важко втриматися не підвищувати ціну на пальне в Україні. Наприклад, якщо ціна у жовтні становитиме 100 доларів за барель, то ціна в Україні на пальне становитиме понад 60 гривень за літр.

За даними "Мінфіну", станом на 25 вересня середні ціни на пальне становлять:

Бензин А-95+ – 57,57 гривні за літр,

57,57 гривні за літр, Бензин А-95 – 54,78 гривні,

Бензин А-92 – 52,81 гривні,

Дизельне пальне – 54,71 гривні,

Газ авто­мобільний – 25,70 гривні.

Вартість м'яса, молочних продуктів та яєць у жовтні

Яйця

Експертка Світлана Пашко у коментарі 24 Каналу розповіла якою буде ситуація з яйцями восени. Відтак у мирний час ринку яєць були властиві коливання цін, як сезонні, так і під час святкових днів. Військові роки не стали винятком. Традиційно, з січня по квітень споживча ціна на яйця залишається високою.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На ціну впливає ціна на зерно, високий попит на яйця в період новорічних і великодніх свят і, сезонний фактор, адже у квітні кури ще погано несуться. З кінця квітня по серпень ціна зменшується з приходом на ринок продукції господарств населення. З вересня по грудень птахофабрики знову підіймають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін.

За словами Пашко, середні по Україні споживчі ціни на курячі яйця у 2023 році, за даними Держстату, стартували у січні з рівня 63,12 гривні за десяток і до кінця квітня вони тримались на рівні 57,78 – 63,11 гривні.

У вересні 2023 року ціна зросла ще на 2,9 – 3,7 % і станом на 26 вересня 2023 року становила 48,50 – 50,37 гривні за десяток яєць названих марок.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, восени ціна яєць для споживача традиційно буде зростати. При цьому слід зважити на те, що внаслідок постійних атак Росії на інфраструктуру та енергетичну систему України восени можуть початися проблеми з електропостачанням підприємств,

– каже Пашко.

Крупи, борошно та хлібобулочні вироби

Головна наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна каже 24 Каналу, що ціни на крупи та борошно стають нижчими.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Протягом вересня цінова ситуація з крупами продовжила свою позитивну динаміку здешевлення.

Ціна на гречку порівняно з серпнем знизилась на 15% – до 38,75 гривні за кілограм, крупи манні подешевшали на 1,4% – до 21,39 гривні за кілограм, пшоно впало в ціні на 0,9% – до 30,42 гривні.

Ціни на рис і крупи ячні залишились без змін.

Пшенична крупа зросла в ціні на 0,5%, тобто на 9 копійок за кілограм.

Аналогічна ситуація спостерігається з борошном і макаронними виробами з м’яких сортів пшениці – протягом вересня ці продукти подешевшали на 0,9% та 1,4% відповідно.

Своєю чергою всі види продукції хлібопекарської галузі стабільно продовжують дорожчати. Втім за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів.

Молочні продукти

Експерт Іван Свиноус пояснює 24 Каналу, що за інформацією Асоціації виробників молока (АВМ) станом на 19 вересня 2023 року закупівельна ціна без врахування ПДВ на молоко екстра ґатунку становила 12,31 гривні за кілограм, вищого ґатунку – 12,31 гривні, першого ґатунку – 11,83 гривні.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні цього року закупівельні ціни на молоко зростуть в середньому в залежності від ґатунковості на 10 – 15 %.

Підвищення цін буде спричинене скороченням пропозиції внаслідок зниження поголів’я корів, а також рівня середньодобових надоїв, особливо в господарствах населення. У більшості регіонів України в особистих селянських господарствах – виробниках молока першого ґатунку, починається стійловий період, що негативно відображається на молочній продуктивності корів,

– каже Свиноус.

М'ясо

Для 24 Каналу експертка з "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець розповіла, що на початку осені 2023 року продовжилася незмінна тенденція зростання цін на основні види м’яса у продуктових супермаркетах.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Роздрібні ціни на яловичину, свинину та м’ясо птиці у продуктових супермаркетах у вересні 2023 року порівняно з вереснем 2022 року збільшилися на 2,9 – 44,1%.

Найменше за рік – з вересня 2022 року по вересень 2023 року – здорожчала курятина (+2,9 – 13,7%), а найбільше – свинина та сало (+14,2 – 44,1 %).

Цікаво! За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні – листопаді 2023 року внаслідок зростання попиту та собівартості продукції можливе підвищення цін на основні види м’яса у торговельній мережі до 5 %.

Овочі

Як розповіла 24 Каналу науковиця Інна Сало, у жовтні 2023 року очікується здорожчання плодоовочевих.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Це обумовлено перш за все зростанням вартості їх зберігання та транспортування

через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне.

У жовтні цін на яблука можуть зрости до 20 гривень за кілограм (+9%). Нинішня середня ціна на них, за даними Мінфіну, станом на 28 вересня 2023 року, складає 18,34 гривні.

можуть зрости до 20 гривень за кілограм (+9%). Нинішня середня ціна на них, за даними Мінфіну, станом на 28 вересня 2023 року, складає 18,34 гривні. Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою. Так, ціна на апельсини очікується до 80 гривень за кілограм, лимони – до 75 гривень, банани – до 45 гривень.

очікується до 80 гривень за кілограм, – до 75 гривень, – до 45 гривень. Ціни на овочі борщового набору у жовтні також можуть підвищитися проти цін станом на 28 вересня 2023 року: капуста білокачанна – до 9 гривень за кілограм (+15%), буряк – до 9,50 гривні за кілограм (+9 %), цибуля ріпчаста – до 15 гривень за кілограм (+11 %), морква – до 12 гривень за кілограм (+12 %), картопля – до 10,5 гривні за кілограм (+13 %).

Ситуація на ринку нерухомості

У коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Володимир Семенцов розповів, що чимало девелоперів при формуванні цін на первинному ринку житла заклали курс на рівні 40 – 42 гривень за долар. Це на випадок інфляційного "стрибка" та дестабілізації на ринку валют.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Ціноутворення на первинному ринку завжди базувалося на міцній прив’язці до курсу долара та потенційному зростанні вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. А в умовах війни ця "прив’язка" стала ще більш відчутною.

За словами експерта, фактично валютний курс на первинному ринку на 7 – 10% більший за готівковий разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва. Відтак це є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на первинці зросли в середньому на 40 – 45%.

Зверніть увагу! У жовтні ситуація на ринку буде майже статичною, адже потенційний попит є досить незначним, а механізмів для його збільшення фактично не існує.

До кінця жовтня цінова ситуація не передбачає надмірних стрибків – амплітуда цінових коливань не перевищить в середньому 1 – 2%, що є ознакою стабільності.

Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на ⅔ менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання / пересторогу потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язану з можливими новими терористичними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту,

– каже Володимир Семенцов.