Прожитковий мінімум та аліменти: як це пов'язано

Відомо, що прожитковий мінімум в Україні впливає на більшість соціальних виплат. Не виняток й розмір аліментів. Відтак у 2024 році суми аліментів зміняться, адже прожитковий мінімум зріс.

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Важливо! У бюджеті на 2024 рік уряд заклав прожитковий мінімум на рівні 2 930 гривень, збільшивши суму на 331 гривню порівняно з 20 23 роком.

Відповідно до цього суми для основних соціальних й демографічних груп населення зміняться. Наприклад, кошти на дітей:

на дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

Якими будуть нові суми

Мінімальний розмір аліментів

Ця сума не може бути меншою, ніж 50% від прожиткового мінімуму. Крім того, на суму впливає ще й вік дитини. Згідно з цим розміри аліментів на 2024 рік виглядатимуть так:

на дітей до 6 років – 1 281 гривня. Торік ця сума становила 1 136 гривень.

Торік ця сума становила 1 136 гривень. на дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривень. У 2023 році це було на рівні 1 416,5 гривні.

Максимальний розмір аліментів

Цей розмір становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Відтак один із батьків повинен платити на дитину до 6 років у 2024 році – 25 630 гривень, а на дитину від 6 до 18 років – 31 960 гривень.

Аліменти на дитину після 18 років

Один із батьків може продовжувати виплачувати аліменти й після 18 років. Йдеться за випадки, коли дитина починає навчання. Кошти матір чи батько сплачує до того моменту, поки триває навчання – не довше, ніж до 23 років.

Розрахувати розмір таких аліментів можна враховуючи вік дитини, кількість дітей та розмір доходу батька чи матері, що сплачують виплати:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

на двох дітей — 1/3 від доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 від доходу.

Серед факторів, які враховуються у суді під час нарахування аліментів, є стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність у платника інших дітей та непрацездатних родичів, права власності платника (нерухомість, автомобіль тощо), крім того, витрати й доходи платника.

Яке покарання можна отримати за несплату

В Україні передбачена відповідальність за несплату аліментів. Це цивільна, адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання) та кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Обмеження виїзду за кордон;

Ця заборона передбачена для тих, хто не сплачує аліменти понад 6 місяців. Зняти її можна лише у разі погашення заборгованості.

Обмеження в керуванні автомобілем;

Після цієї заборони батько чи матір не зможуть кермувати будь-якими механічними транспортними засобами.

Однак тут є декілька виключень: якщо транспортний засіб – основне джерело доходу, є інвалідність І чи II групи або ж допомагає такій особі, проходите військову службу, є розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

Чи на достатньому рівні прожитковий мінімум

Під час розмови з 24 Каналом експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський пояснив, що підвищення на 2024 рік розміру прожиткового рівня не може вирішити усіх соціальних потреб.

За його словами він не є достатнім через рівень інфляції в Україні, яка торік була на рівні 30%, а цього року трішки менше.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Зрозуміло, що підвищення прожиткового мінімуму на 300 з копійками гривень, не розв'яже соціальні проблеми різних категорій населення. Треба виходити з того, що в країні війна і уряд, з того що є, вираховує штучно відверто занижені соціальні показники в державний бюджет.

Нагадуємо, що в Україні раніше підвищували рівень прожиткового мінімуму двічі на рік: 1 січня та 1 липня. Але у бюджеті на 2024 рік вказана тільки одна сума.

Павловський додає, що соціальні видатки зараз – це допомога міжнародних партнерів. Через це влада намагається "затягнути паски", щоб коштів вистачило для усіх.