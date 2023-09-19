Які цифри закладені у Бюджеті-2024

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для українців піднімуть до рівня 2 920 гривень. Тобто підвищення становить 331 гривню.

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Нагадаємо! На основі прожиткового мінімуму формуються більшість соціальних виплат.

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що проєктом бюджету запропоновані нові суми для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

працездатних осіб – 3 028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.

Чи все добре з прожитковим мінімумом

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів 24 Каналу, що таке підвищення не вирішує соціальних проблем.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Безумовно, воно є недостатнім, тому що ми бачимо, який рівень інфляції. Минулий рік було 30%, а за цей рік буде може трохи менше, але теж двозначні цифри. Зрозуміло, що підвищення прожиткового мінімуму на 300 з копійками гривень, не вирішить соціальні проблеми різних категорій населення. Треба виходити з того, що в країні війна і уряд, з того що є, вираховує штучно відверто занижені соціальні показники в державний бюджет.

Раніше прожитковий мінімум підіймали двічі на рік: 1 січня та 1 липня. Проте у бюджеті на наступний рік вказана лише одна сума. Експерт розповів, що в мирні часи, уряди писали бюджет і 4 рази на рік змінювали прожитковий мінімум. Відповідно мінімальна зарплата та інші соціальні показники зростали щоквартально. Зараз такої можливості немає.

У нас фактично половина соціальних видатків – це допомога західних країн, з цього складаються ці кошти, тому, я так розумію, дійсно затягують паски таким чином. Це вже прогрес у порівнянні з минулим роком, бо якщо згадаєте, то на 2022 рік взагалі всі соціальні показники, видатки були фактично заморожені,

– пояснив він.

Він наголосив, що так сталося, тому що в Україні зараз немає коштів, хоча рівень підвищення і є недостатнім. З цією думкою погодився економіст Ілля Несходовський та розповів під час розмови з 24 Каналом, що прожитковий мінімум зараз дуже занижений.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму мережі "А Н Т С" Це пов’язано з відсутністю коштів, тому що на сьогодні прожитковий мінімум щонайменше в два рази менший ніж він має бути. Так як до нього прив’язано дуже багато соціальних виплат, а коштів у бюджеті, щоб їх підвищити немає, то відповідно вони таким чином підняли. Я вважаю, цих коштів буде недостатньо для тих, хто отримує соціальні виплати.

Видатки на соцвиплати

Також у Бюджеті на 2024 рік зазначені такі видатки на соцвиплати:

для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено надання різних видів допомог на суму 88,7 мільярда гривень,

на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році),

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 мільярда гривень (на 2,4 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році),

для ПФУ (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 мільярда гривень.

На думку Іллі Несходовського цих видатків на соцвиплати не достатньо.

Ми зараз фінансуємо ці видатки коштом допомоги наших міжнародних партнерів, тому говорити, чи достатньо для конкретної статті коштів у бюджеті – їх не достатньо для будь-якої статті. Це питання до міжнародних партнерів,

– пояснив він.

Він розповів, що цього року для Міністерства фінансів вдалося залучити понад 40 мільярдів доларів від інших країн у нашу економіку.

На цей рік міністерству вдалося, а от на наступний рік я не можу прогнозувати, які рішення будуть у США чи ЄС. Це питання залишається відкритим. Тобто говорити, чи нам нададуть, це абсолютно немає ніякого значення, тому що ніхто в Україні не знає, які процеси і рішення формуються у наших партнерів,

– зауважив економіст.

Що не так з Бюджетом-2024

Несходовський розповів, що наразі проаналізувати, чи є вдалим бюджет досить важко через непрогнозованість ситуації у зв'язку з війною. Проте є момент, який йому не сподобався.

Мені не подобається недостатня сума коштів виділена на військово-промисловий комплекс. Суму в 56 мільярдів, що складає 3,7% від загальних витрат на оборону, я вважаю недостатньою. Має бути як мінімум в три рази більше, тому що, коли наш ворог виділяє десятки мільярди доларів на те, щоб запустити своє військове виробництво, а ми виділяємо всього десь 1,7 мільярда доларів то це явно не достатньо,

– сказав співрозмовник.

Він зазначив, що ми маємо сконцентруватися на тому, щоб не перекладати свою відповідальність на наших партнерів, а формувати й запускати наше виробництво. Цей бюджет має величезний дефіцит – 20% від ВВП.

Натомість Андрій Павловський погодився з висловом Міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що цей бюджет – це бюджет на виживання.