Прожитковий мінімум на 2024 рік

Рада сьогодні прийняла бюджет на наступний рік. Відтак з 1 січня 2024 року на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень.

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Нагадуємо, що традиційно прожитковий мінімум зростав двічі: з 1 січня та 1 липня. Але відомо зараз лише про одну суму.

Торік прожитковий мінімум становив 2 589 гривень на одну особу. Тобто на сьогодні розмір збільшили на 331 гривню.

До прожиткового мінімуму прив'язано й більшість соцвиплат від держави. Таким чином їхній розрахунок залежатиме від прожиткового мінімуму для різних категорій.

Соцвиплати для різних категорій

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, проєктом бюджету пропонується для основних соціальних і демографічних груп населення такі суми:

дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

працездатних осіб – 3 028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.

Видатки на соціальний захист

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що видатки збережено на рівні 2023 року, але деякі все-таки зростуть: