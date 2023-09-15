Прожитковий мінімум на 2024 рік
Рада сьогодні прийняла бюджет на наступний рік. Відтак з 1 січня 2024 року на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень.
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- Торік прожитковий мінімум становив 2 589 гривень на одну особу. Тобто на сьогодні розмір збільшили на 331 гривню.
- До прожиткового мінімуму прив'язано й більшість соцвиплат від держави. Таким чином їхній розрахунок залежатиме від прожиткового мінімуму для різних категорій.
Соцвиплати для різних категорій
Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, проєктом бюджету пропонується для основних соціальних і демографічних груп населення такі суми:
- дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- працездатних осіб – 3 028 гривень;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.
Видатки на соціальний захист
Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що видатки збережено на рівні 2023 року, але деякі все-таки зростуть:
- для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено надання різних видів допомог на суму 88,7 мільярда гривень,
- на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році),
- соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 мільярда гривень (на 2,4 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році),
- для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 мільярда гривень.