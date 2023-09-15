Бюджет на 2024 рік

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Відтак доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.

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Дефіцит на наступний рік становить 1 трильйон 531 мільярд гривень.

Реальне зростання ВВП 5%, а номінальний ВВП – 7 трильйонів 824 мільярди гривень.

Зверніть увагу! Торік доходи бюджету становили 1,28 трильйона, видатки – 2,57 трильйона, а щомісячний дефіцит – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.

Головні пріоритети на 2024 рік

Як повідомляє Денис Шмигаль, ключовий акцент проєкту бюджету – оборона й безпека нашої країни. На це виділили найбільше ресурсів – 1 трильйон 685 мільярдів гривень.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони. Опис цитати експерта

Другий пріоритет — це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.

— це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року. Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 мільярдів гривень, і це на 23 мільярди більше, ніж цього року. На медицину — 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року.

— медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 мільярдів гривень, і це на 23 мільярди більше, ніж цього року. На медицину — 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року. Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі — з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда гривень у наступному.

— підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі — з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда гривень у наступному. П’ятий пріоритет — це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.

Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника,

– додав він.