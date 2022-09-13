Починається бюджетний процес, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Свої пропозиції депутати можуть надавати до 1 жовтня. Голосувати у першому читанні планують до 20 жовтня.
До теми Трильйон на оборону, індексація пенсій, скорочення видатків: Зеленський провів нараду про бюджет
Попередні показники
- За словами Железняка, прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6371,3 мільярда гривень.
- Зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%)
- Інфляція +30%;
- Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 гривень.
- Доходи бюджету – 1,28 трильйона.
- Видатки – 2,57 трильйона.
- Щомісячний дефіцит – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.
- Курс – 42 гривні за долар.
Видатки
- Безпека та оборона – 1 006 мільярда гривень.
- Соціальний захист і соціальне забезпечення – 408,9 мільярда.
- Підтримка ветеранів війни – 6,8 мільярда.
- Освіта – 155 мільярдів.
- Медицина – 175,7 мільярда.
- Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 мільярда.
- Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 мільярда.
- Видатки на утримання органів влади скоротили на 11,6 мільярда.
Бюджет для перемоги
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рік буде непростим, оскільки війна – це дуже дорого. За його словами, Бюджет-2023 – це бюджет для перемоги.
- Головний пріоритет – оборона та безпека нашої країни. Майже 50% всього бюджету буде спрямовано туди. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї.
- Другий пріоритет – соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.
Макропрогноз для економіки
Відповідно до макропрогнозу, економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата становитиме близько 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара коливатися в районі 42 гривень.
Однак Шмигаль вкотре наголосив, що все залежатиме від ситуації на фронті.