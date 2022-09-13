Починається бюджетний процес, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Свої пропозиції депутати можуть надавати до 1 жовтня. Голосувати у першому читанні планують до 20 жовтня.

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Попередні показники

За словами Железняка, прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6371,3 мільярда гривень.

Зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%)

Інфляція +30%;

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 гривень.

Доходи бюджету – 1,28 трильйона.

Видатки – 2,57 трильйона.

Щомісячний дефіцит – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.

Курс – 42 гривні за долар.

Видатки

Безпека та оборона – 1 006 мільярда гривень.

Соціальний захист і соціальне забезпечення – 408,9 мільярда.

Підтримка ветеранів війни – 6,8 мільярда.

Освіта – 155 мільярдів.

Медицина – 175,7 мільярда.

Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 мільярда.

Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 мільярда.

Видатки на утримання органів влади скоротили на 11,6 мільярда.

Бюджет для перемоги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рік буде непростим, оскільки війна – це дуже дорого. За його словами, Бюджет-2023 – це бюджет для перемоги.

Головний пріоритет – оборона та безпека нашої країни. Майже 50% всього бюджету буде спрямовано туди. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї. Другий пріоритет – соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

Макропрогноз для економіки

Відповідно до макропрогнозу, економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата становитиме близько 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара коливатися в районі 42 гривень.

Однак Шмигаль вкотре наголосив, що все залежатиме від ситуації на фронті.

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