Зеленський у традиційному зверненні відзначив, що це буде бюджет країни, яка воює, інформує 24 канал.

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Яким буде Бюджет-2023

Параметри Бюджету урядовці представлять пізніше, але Зеленський вже окреслив важливі пункти.

Понад трильйон гривень виділять на сектор безпеки й оборони. За словами президента, це пріоритет.

За словами президента, це пріоритет. Зеленський запевнив, що соціальні зобов’язання мають забезпечуватися в повному обсязі. Уряду поставлено завдання забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

для всіх пенсіонерів. Максимально скоротять всі некритичні видатки держави. Це потрібно, аби забезпечити фінансову та соціальну стабільність. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Зеленський чекає від урядовців пропозицій.

держави. Це потрібно, аби забезпечити фінансову та соціальну стабільність. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Зеленський чекає від урядовців пропозицій. Президент запевнив, що програма кредитування "5-7-9%" зберігається. Інші програми для бізнесу теж діятимуть.

Створять спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.

Проєкт бюджету мають подати до Верховної Ради вчасно, як це й передбачено законом.

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