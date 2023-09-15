Бюджет на 2024 год

Правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Следовательно, доходы общего фонда составляют 1 триллион 560 миллиардов гривен, а расходы – 3 триллиона 108 миллиардов гривен.

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Дефицит на следующий год составляет 1 триллион 531 миллиард гривен.

Реальный рост ВВП 5%, номинальный ВВП – 7 триллионов 824 миллиарда гривен.

Обратите внимание! В прошлом году доходы бюджета составляли 1,28 триллиона, расходы – 2,57 триллиона, а ежемесячный дефицит – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год.

Главные приоритеты на 2024 год

Как сообщает Денис Шмигаль, ключевой акцент проекта бюджета – оборона и безопасность нашей страны. На это выделили больше всего ресурсов – 1 триллион 685 миллиардов гривен.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны.

Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в текущем году.

– это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в текущем году. Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 миллиардов гривен, и это на 23 миллиарда больше, чем в текущем году. На медицину – 202 миллиарда гривен, что на 24 миллиарда превышает расходы 2023 года.

– медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 миллиардов гривен, и это на 23 миллиарда больше, чем в текущем году. На медицину – 202 миллиарда гривен, что на 24 миллиарда превышает расходы 2023 года. Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое – с 6,8 миллиарда гривен в 2023 году до 14,3 миллиарда гривен в следующем.

– поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое – с 6,8 миллиарда гривен в 2023 году до 14,3 миллиарда гривен в следующем. Пятый приоритет – это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предполагается.

Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя,

– добавил он.