Прожиточный минимум на 2024 год

Совет сегодня принял бюджет на следующий год. Следовательно, с 1 января 2024 года на одного человека ежемесячно рассчитано 2 920 гривен.

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Напоминаем, что традиционно прожиточный минимум рос дважды: с 1 января и 1 июля. Но известно сейчас только об одной сумме.

В прошлом году прожиточный минимум составил 2589 гривен на одного человека. То есть на сегодняшний день размер увеличили на 331 гривну.

К прожиточному минимуму привязано и большинство соцвыплат от государства. Таким образом, их расчет будет зависеть от прожиточного минимума для разных категорий.

Соцвыплаты для разных категорий

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, проектом бюджета предлагается для основных социальных и демографических групп населения следующие суммы:

детей до 6 лет – 2 563 гривны;

детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи – 2 102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.

Расходы на социальную защиту

Глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа заявила, что расходы сохранены на уровне 2023 года, но некоторые все-таки вырастут: