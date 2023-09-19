Какие цифры заложены в Бюджете-2024

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для украинцев поднимут до уровня 2 920 гривен. То есть повышение составляет 331 гривну.

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Напомним! На основе прожиточного минимума формируется большинство социальных выплат.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что проектом бюджета предложены новые суммы для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет – 2 563 гривны;

детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.

Все ли хорошо с прожиточным минимумом

Эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал 24 Каналу, что такое повышение не решает социальных проблем.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Безусловно, оно недостаточно, потому что мы видим, какой уровень инфляции. Прошлый год было 30%, а за этот год будет немного меньше, но тоже двузначные цифры. Понятно, что повышение прожиточного минимума на 300 с копейками гривен не решит социальные проблемы разных категорий населения. Надо исходить из того, что в стране война и правительство, из того, что есть, высчитывает искусственно откровенно заниженные социальные показатели в государственный бюджет.

Ранее прожиточный минимум поднимался дважды в год: 1 января и 1 июля. Однако в бюджете на следующий год указана только одна сумма. Эксперт рассказал, что в мирные времена правительства писали бюджет и 4 раза в год меняли прожиточный минимум. Соответственно, минимальная зарплата и другие социальные показатели росли ежеквартально. Сейчас такой возможности нет.

У нас фактически половина социальных расходов – это помощь западных стран, из этого состоят эти средства, поэтому, я так понимаю, действительно затягивают пояса таким образом. Это уже прогресс по сравнению с прошлым годом, потому что если вспомните, то на 2022 год вообще все социальные показатели, расходы были фактически заморожены,

– объяснил он.

Он подчеркнул, что так произошло потому, что в Украине сейчас нет средств, хотя уровень повышения и недостаточен. С этим мнением согласился экономист Илья Несходовский и рассказал во время разговора с 24 Каналом, что прожиточный минимум сейчас очень занижен.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления сети "А Н Т С" Это связано с отсутствием средств, потому что на сегодняшний день прожиточный минимум по меньшей мере в два раза меньше, чем он должен быть. Так как к нему привязано очень много социальных выплат, а средств в бюджете, чтобы их повысить нет, соответственно они таким образом подняли. Я считаю, что этих средств будет недостаточно для тех, кто получает социальные выплаты.

Расходы на соцвыплаты

Также в Бюджете на 2024 год указаны следующие расходы на соцвыплаты:

для граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено предоставление различных видов пособий на сумму 88,7 миллиарда гривен,

на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 49,9 миллиарда гривен (на 12 миллиардов гривен больше, чем в 2023 году),

социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью – 5,9 миллиарда гривен (на 2,4 миллиарда гривен больше, чем в 2023 году),

для ПФУ (возмещение дефицита и пенсии, которые платит государство) – 271,9 миллиарда гривен.

По мнению Ильи Несходовского, этих расходов на соцвыплаты недостаточно.

Мы сейчас финансируем эти расходы за счет помощи наших международных партнеров, поэтому говорить достаточно ли для конкретной статьи средств в бюджете – их недостаточно для любой статьи. Это вопрос к международным партнерам,

– объяснил он.

Он рассказал, что в этом году для Министерства финансов удалось привлечь более 40 миллиардов долларов от других стран в нашу экономику.

В этом году министерству удалось, а вот на следующий год я не могу прогнозировать, какие решения будут в США или ЕС. Этот вопрос остается открытым. То есть говорить, предоставят ли нам, это абсолютно не имеет никакого значения, потому что никто в Украине не знает, какие процессы и решения формируются у наших партнеров,

– заметил экономист.

Что не так с Бюджетом-2024

Несходовский рассказал, что сейчас проанализировать, является ли бюджет удачным достаточно трудно из-за непрогнозируемости ситуации в связи с войной. Однако есть момент, который ему не понравился.

Мне не нравится недостаточная сумма средств, выделенных на военно-промышленный комплекс. Сумму в 56 миллиардов, что составляет 3,7% от общих расходов на оборону, я считаю недостаточной. Должно быть как минимум в три раза больше, потому что, когда наш враг выделяет десятки миллиардов долларов на то, чтобы запустить свое военное производство, а мы выделяем всего где-то 1,7 миллиарда долларов, то это явно недостаточно,

– сказал собеседник.

Он отметил, что мы должны сконцентрироваться на том, чтобы не перекладывать свою ответственность на наших партнеров, а формировать и запускать наше производство. Этот бюджет имеет огромный дефицит – 20% ВВП.

Андрей Павловский согласился с высказыванием Министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что этот бюджет – это бюджет на выживание.