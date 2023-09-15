Каким будет курс доллара

Следует отметить, что курс доллара к гривне – один из важнейших показателей бюджета, ведь от этого зависит ряд важных показателей, например, размер доходов и расходов. Вероятно, правительство решило увеличить доход с импорта и провело все бюджетные расчеты по курсу 41,4 гривны за доллар.

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Показатель, определенный правительством, не свидетельствует, что именно таким будет курс валют в течение следующего года. Значение 41,4 гривны за доллар следует воспринимать как ожидаемый максимум и средство роста прибыли с импорта.

Напомним! В прошлом году правительство закладывало курс на уровне 42 гривны за доллар. Следует заметить, что прошлый год курс держался заметно ниже этого показателя. В настоящее время курс находится в коридоре 37–38 гривен за доллар.

Несколько дней назад министр Сергей Марченко уже анонсировал, каким будет курс. Более того, он выразил обеспокоенность относительно укрепления гривны.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Нас волнует укрепление гривны. На следующий год предполагаем курс 41,4 гривны за доллар.

Основную обеспокоенность министра вызвало рост популярности гривневых депозитов среди украинцев. Эта тенденция была вызвана реформами НБУ относительно стабилизации национальной валюты.