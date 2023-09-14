Как изменилась депозитная ставка

В разговоре с 24 Каналом, банкир Дмитрий Замотаев рассказал, как повлияет снижение учетной ставки с 22 процентных пунктов до 20% на вклады украинцев. Следует понимать, что дальнейшее снижение ставок по депозитным сертификатам повлияет на ставки по гривневым депозитам.

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По мнению Замотаева, банки будут ориентироваться на депозиты от 3 до 6 месяцев, снижая ставку до 15%. В свою очередь депозиты с размещением от 9 до 12 месяцев также сократятся до 14 – 15%. Таким образом, за последние 3 месяца ставки по гривневым депозитам снизятся в среднем на 3 – 5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка По нашему прогнозу, в ближайшие 2 – 4 недели доля вкладов с размещением до 6 месяцев может возрасти до 60 – 65% всех вкладов, учитывая также валютные депозиты.

Чтобы понять выгодность того или иного депозита для граждан, следует "отминусовать" инфляционный прогноз (в настоящее время он составляет в 10,8% до конца года). Таким образом, несмотря на снижение ставок из-за существенного укрепления гривны, доходность вкладов в национальной валюте остается на достаточно высоком уровне: от 4% до 6% годовых. Сейчас это наиболее прибыльный механизм не только для сохранения существующего состояния, но и для их приумножения.

По мнению банкира, может возрасти популярность вкладов с размещением от 3 до 6 месяцев. Главные причины этого состоят в относительно небольшом сроке вклада, то есть возможности получения быстрого дохода, а также в достаточно высоком уровне "чистой" прибыли – от 4% годовых.

Средние ставки по долларовым депозитам постепенно “дотянутся” 2,5% и даже несколько выше (максимум – 3,5%), а средняя прибыль вкладов в евро составит 2% (максимум 2,3 – 2,5% годовых). Постепенно будет расти доля валютных вкладов в общей структуре депозитов: к концу сентября она составит до 18%, а в последующие месяцы до 20 – 23%.

– прогнозирует Замотаев

Таким образом, ситуация в сегменте депозитов остается в достаточно прогнозируемом состоянии – на рынке будет происходить постепенное сокращение ставок по гривневым депозитам, но с сохранением высокого уровня "чистой" прибыли, а проценты по валютным вкладам будут постепенно расти, но без чрезмерной резкости.